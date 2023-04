Vestito da sposa: Ecco il modello più di tendenza per quest’anno 2023 secondo gli esperti!

La scelta dell’abito da sposa non può essere fatta alla leggera, poiché rappresenta l’abito di una vita! Nel 2023 ci sono molti modelli che fanno tendenza tra le fashioniste, ma uno in particolare si distingue per chi vuole essere al top della moda. Scopriamo quale!

Abito da sposa: Lo stile classico sempre di tendenza!

Prima di parlare dell’abito da sposa in tendenza per il 2023, ricordiamo che esistono molti modelli disponibili sul mercato, dal più semplice al più sofisticato, adatti a tutti i gusti e le morfologie. Tuttavia, alcuni stili sono più gettonati di altri, in particolare le robe “principesche” che hanno sempre suscitato grande ammirazione.

Con un lungo velo e una gonna svasata, questo tipo di abito da sposa non passa inosservato. Infatti, quelle che scelgono questo stile sanno che tutti gli occhi saranno puntati su di loro, e hanno ragione, perché quella è la loro giornata. Inoltre, questo tipo di taglio solitamente si adatta a tutte le morfologie, quindi non sarà difficile valorizzare il proprio fisico indossandolo.

Va notato che gli stili classici, che attualmente sono molto richiesti, hanno conquistato anche numerose celebrità. La gonna a campana, ad esempio, è stata un capolavoro su Lady Di ed è diventata un vero e proprio riferimento per chi vuole fare le cose in grande! E non mancano certo le idee in tal senso.

Cerchi il tuo abito da sposa dei sogni? La tendenza 2023 potrebbe sorprenderti! Tra il suo design e il suo effetto, non potrai che essere sublime alla cerimonia. Questo modello è persino considerato da alcuni il più ambito di tutti i tempi.

Un modello a cui non ci si aspetta!

I matrimoni della famiglia reale inglese sono senza dubbio i più seguiti in tutto il mondo. La cerimonia di William e Kate ha suscitato l’interesse di telespettatori provenienti da ogni angolo del pianeta. E si può dire che il suo abito da sposa abbia saputo catturare l’attenzione. Il suo design e i dettagli che presenta, infatti, hanno ispirato numerose future spose!

Ma l’abito da sposa più famoso del momento non è quello indossato da Kate Middleton! E nemmeno quello scelto da Lady Di…Il modello più in voga è invece quello indossato da Meghan Markle al suo matrimonio! Una tendenza rivelata dal sito Arhefs. Secondo loro, infatti, questo è il modello più ricercato sulla rete.

Per informazione, questo abito da sposa viene cercato più di 20.000 volte al mese. Ciò dimostra quanto sia apprezzato dalle future spose. Inoltre, la sua vestibilità è più facile rispetto a quella degli altri abiti da sposa della famiglia reale, quindi è sicuramente un modello adatto a chi vuole sentirsi una principessa nel proprio giorno speciale!

È importante ricordare che questo abito da sposa si caratterizza per la sua vestibilità più o meno aderente al corpo e presenta solo un velo abbastanza corto. Questo lo rende più classico rispetto ad altri modelli. Le future spose sono sempre più numerose a testare questo design!

Abito da sposa: E gli altri modelli?

Oltre a questo abito da sposa, ci sono altri modelli molto amati dalle future spose. Tra questi, ad esempio, c’è quello indossato da Kate Middleton. Anche se più imponente, rappresenta la seconda fonte di ispirazione per le fashioniste. Infatti, viene oggetto di 14.000 ricerche al mese.

Ma c’è anche l’abito da sposa di Lady Di! È una vera e propria leggenda e nonostante il tempo che passa, rimane uno dei nostri preferiti. Per questo, la ricerca di ispirazione su internet arriva a 8.900 volte al mese. Ora, le future spose hanno l’imbarazzo della scelta!