Vestiti da spiaggia sotto i 20€: i design più comodi e freschi di Zara, Mango e Lefties

Siamo in estate, fa caldo e vogliamo vestiti freschi e comodi. Abbiamo questi abiti da spiaggia a meno di 20€.

Sono dei tuoi negozi preferiti, quindi alcuni sono in saldo e altri sono della nuova stagione che non puoi perderti.

Dai un’occhiata agli abiti da spiaggia a meno di 20€

Ci sono diversi stili, sia corti che lunghi, monocolore o stampati. Ma tutti hanno la particolarità di essere freschi e di donare sempre più eleganza quando vai in spiaggia o per una passeggiata.

L’abito corto con scollo retto e spalline sottili incrociate sul retro è una delizia e offre una varietà di colori adatti alla stagione in cui ci troviamo. Attenzione al dettaglio del ricamo sul petto abbinato e l’elastico sul retro. Il suo prezzo è di 45,95 euro e le taglie vanno dalla XS alla XL.

Andiamo in spiaggia con questo vestito arancione che è alla moda e ci sembra fantastico. Inoltre, lo indossi con la tua borsa di paglia e le espadrillas per avere tutte le cose nello stesso posto, e non ti manca nulla per portare ovunque.

È in tessuto misto cotone, fluido, in un design a trapezio, lungo, con scollo a V. Con spalline larghe e gonna svolazzante. Sei fortunato perché è in saldo. Ciò significa che costava 39,99 euro e ora lo paghi solo 25,99 euro con lo sconto del 35% sul prezzo iniziale.

Se c’è un negozio con vestiti e prezzi più bassi, è Lefties. Ci piace perché c’è di tutto. Ora ci sono anche i saldi. In questo caso, segnaliamo questo vestito da spiaggia, corto e a maniche corte con collo a V. Ha un piccolo fiocco sulla parte posteriore. È realizzato in 100% cotone.

È disponibile in due colori, sia verde acqua che arancione e stampato. Il suo prezzo è di 12,99 euro e per questo devi averlo. Vedrai che si abbina bene con tutto, e te lo porti in piscina senza problemi.

Le taglie dipendono da ogni vestito, dalla XS alla M, L e XL. Quindi c’è una diversa per ogni donna. Puoi acquistarlo sul sito web o nei negozi fisici. Non aspettare troppo perché passerà la stagione estiva.

Hai questi vestiti per sfruttare al massimo i giorni più caldi. Scegli quello che ti piace di più e rimani sempre elegante.

4.3/5 - (10 votes)