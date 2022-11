Alla scoperta del Versa 4, l’orologio più smart di Fitbit

Il Versa 4 di Fitbit è uno smartwatch incentrato sull’attività fisica che offre più di 40 modalità di esercizio, statistiche in tempo reale, GPS integrato e Minuti in Zona Attiva, oltre a funzioni Premium come il livello di recupero giornaliero progettato per raggiungere obiettivi di attività programmati. È dotato di un design più sottile e leggero rispetto ai suoi predecessori e di una batteria che dura oltre 6 giorni.

Il Versa 4 di Fitbit migliora il tuo benessere!

Lo smartwatch fornisce informazioni utili per migliorare la salute e il benessere generale. Uno dei suoi strumenti d’eccellenza è l’app dedicata, attraverso cui è possibile aumentare la motivazione per il raggiungimento degli obiettivi: tiene sotto controllo le statistiche giornaliere e settimanali su esercizio fisico, salute del cuore, sonno e stress. Consente inoltre di registrare i livelli di idratazione, la salute mestruale, l’umore, l’alimentazione e il glucosio. Vedere tutti questi parametri nello stesso pannello aiuta a capire meglio come lo sport e le attività svolte sono in grado di influenzare l’utente e, di conseguenza, prendere decisioni consapevoli nella propria vita quotidiana.

Notifiche utili

L’utente ha accesso a importanti funzioni sanitarie, comprese le notifiche del ritmo cardiaco irregolare, ottenute tramite un sensore fotopletismografico (PPG), progettato per valutare il ritmo cardiaco e rilevare segni di fibrillazione atriale (FA). Questo servizio ha sia l’approvazione della Food and Drug Administration statunitense che la marcatura CE.

Servizi migliori

Il servizio Fitbit Premium, il cui utilizzo per 6 mesi è incluso in Versa 4, incorpora, tra le altre cose, le funzioni Daily Recovery Level e Sleep Profile, che ti permetteranno di approfondire le statistiche e i progressi giornalieri, e sessioni di ‘mindfulness’ e esercizi per mantenere il corpo e la mente attivi.

Design del Versa 4 di Fitbit

Il modello presenta un quadrante quadrato, con schermo curvo, lunetta in alluminio e un resistente fondello in plastica. Integra un pulsante di controllo fisico, facilmente accessibile, più utile e preciso rispetto a quello dei modelli precedenti.

Il cinturino è intercambiabile e si aggancia all’orologio abbastanza facilmente. È comodo da indossare, pesa 49 grammi e garantisce resistenza all’acqua (50 metri di profondità).

Tipologia di schermo

Lo schermo è un OLED di 336 x 336 pixel con un’ottima definizione e una luminosità sufficiente per poter vedere tutto su di esso, anche in presenza di luce solare diretta.

Autonomia

Il Versa 4 di Fitbit è dotato di una batteria che dura più di 6 giorni e offre una ricarica rapida (12 minuti forniscono 1 giorno di autonomia).

Compatibilità

Versa 4 è compatibile con telefoni e tablet Android e iOS ed è dotato di funzionalità smart tra cui notifiche di chiamate, SMS e app mobili, promemoria di appuntamenti, risposte smart alle chiamate (con Android) e altro ancora. Consente inoltre di utilizzare Google Maps e pagare con Google Wallet

È compatibile con Amazon Alexa: è sufficiente premere il pulsante sul lato, affinché questo assistente programmi allarmi, indichi l’ora che si andrà a fare o avvii il monitoraggio di un esercizio specifico.

Monitoraggio

Fornisce un monitoraggio dettagliato del sonno e fino a 40 modalità di esercizio (più del doppio rispetto a prima), incluse nuove funzionalità come HIIT (allenamento ad intervalli ad alta intensità), sollevamento pesi, CrossFit e danza. Gestisci statistiche in tempo reale, GPS integrato e minuti in zona attiva. Il monitoraggio dell’allenamento è accurato e tiene traccia dei percorsi in modo appropriato.

Caratteristiche e valori eccezionali

Il modello tiene informato l’utente su diversi parametri: dall’analisi continua della frequenza cardiaca o del livello di attività, alle statistiche in tempo reale, al rilevamento automatico della modalità di camminata/corsa al polso, all’analisi del sonno, al monitoraggio dello stress, tra gli altri, in modo da poter prendere decisioni consapevoli circa il tipo di attività da svolgere, per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Gestisce un’analisi precisa del riposo e, con la funzione Premium Sleep Profile (che utilizza 10 parametri), mostra come dormi, evidenzia schemi chiave e aiuta a migliorare la qualità del riposo.

Altra funzionalità importante è lo Stress Management Score, che permette di conoscere come il corpo gestisce lo stress: è pensato per indicare quando è utile prendersi un momento per riflettere, meditare o fare una sessione di respirazione guidata.

Il Versa 4 riporta il livello di recupero giornaliero per sapere se il corpo è pronto per allenarsi duramente o se ha bisogno di riposare.

Riepilogo dei vantaggi del Versa 4 di Fitbit

Più di 6 giorni di batteria. Con 12 minuti di ricarica ottieni un giorno in più di batteria.

Resistenza subacquea fino a 50 m

Compatibile con dispositivi da iOS 13 e Android 8.0

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, GPS integrato, livello di recupero giornaliero, minuti in zona attiva, analisi dell’attività quotidiana, più di 40 modalità di allenamento, analisi dell’attività quotidiana.

Strumenti progettati per misurare e migliorare il riposo: Profilo del sonno personalizzato, Fasi del sonno e Punteggio del sonno, Smart Wake, modalità Non disturbare. Esegue un’analisi mensile del tuo riposo notturno in base a 10 parametri chiave per imparare a dormire meglio.

Offre punteggio di gestione dello stress, SpO2, monitoraggio del ciclo mestruale, frequenza respiratoria e altro ancora.

Segnala il livello di gestione dello stress con un punteggio giornaliero basato sui dati della tua frequenza cardiaca, attività e schemi di sonno.

Rileva segni di fibrillazione atriale: ti avvisa se viene rilevato un ritmo cardiaco irregolare e puoi condividere facilmente tali informazioni con il tuo medico.

È compatibile con i modelli di dispositivi mobili e tablet con l’ultima versione di iOS e Android.

Consente il ​​pagamento in qualsiasi negozio che accetta pagamenti contactless.

