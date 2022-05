Vendita del Milan: gli investitori del Liverpool RedBird Capital puntano all’acquisto del club di Serie A, secondo il rapporto

Secondo ESPN, gli investitori del Liverpool RedBird Capital sono in trattative per possedere potenzialmente i giganti italiani dell’AC Milan. Il gruppo, con sede a New York e un investitore nel Fenway Sports Group, è in competizione con Investcorp, con sede in Bahrain, dopo che il club sarebbe stato messo in vendita quest’anno.

Secondo il rapporto, RedBird ha contattato il gruppo di investimento statunitense Elliott Management Corporation, proprietario di maggioranza di Milano. Ciò avviene dopo che, secondo quanto riferito, Investcorp era in trattative esclusive con Elliott ma non è riuscita a raggiungere un accordo con l’esclusiva in scadenza alla fine di aprile. La valutazione di Milano è di circa 1,26 miliardi di dollari, secondo ESPN.

Continuano i colloqui tra Investcorp ed Elliott, secondo il rapporto. RedBird Capital è anche comproprietaria della squadra francese del Tolosa.

Il Milan è uno dei club più grandi al mondo con il secondo maggior numero di titoli di Champions League di tutti i tempi con sette. Se il Liverpool ha battuto il Real Madrid nella finale dell’UCL 2022 il 28 maggio, eguaglierà i sette titoli del Milan. I rossoneri attualmente guidano la Serie A di due punti a tre partite dalla fine, cercando di porre fine a una siccità di 11 anni di campionato. Puoi fare tutte le partite di Serie A di questa stagione su Paramount+, dato che la capolista sarà in trasferta per affrontare l’Hellas Verona domenica.