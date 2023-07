Veloci prima che finiscano: i 10 abiti di lino ‘salva-estate’ che ti risolveranno la vita.

Il lino è, insieme al cotone, il tessuto protagonista dell’estate, quindi abbiamo selezionato diversi vestiti di lino che meritano un posto nel tuo guardaroba questa stagione.

Zara

Nelle vendite estive di Zara abbiamo scovato questo vestito midi realizzato in lino con colletto a revers e scollo a V. Ha dettagli di pieghe, aperture laterali sul fondo. Comodo, fresco e molto stiloso. 29,99€.

Senza dubbio, questo è uno dei vestiti di lino più speciali del marchio principale di Inditex per l’estate. Con colletto halter incrociato con fiocco sulla schiena e aperture sulla vita, si abbina alla perfezione con dei sandali con il tacco. 27,99€.

Il fucsia è uno dei colori tendenza del momento, quindi questo vestito con design incrociato e realizzato in una miscela di lino è uno degli acquisti migliori che puoi fare durante i saldi. 19,99€.

Un vestito bianco è un capo essenziale durante i mesi caldi, e Zara ha questo con uno sconto del 55%. Realizzato in una miscela di lino e con scollo sulla schiena, si abbina alla perfezione con sandali sia bassi che con il tacco. 15,99€.

Mango

Mango ha anche diversi vestiti di lino ideali da indossare da qui a settembre. Questo è uno dei più belli, di colore beige con scollo a V e spalline incrociate sulla schiena. Sta benissimo a donne di tutte le taglie. 29,99€.

Per un’occasione speciale, questo vestito di lunghezza midi con dettaglio della cintura è una scelta sicura. La stampa floreale nei toni marroni è molto elegante. Abbinalo a dei sandali con il tacco di colore beige e avrai il miglior look da ospite. 25,99€.

Un vestito realizzato in una miscela di lino in verde. Con maniche corte e chiusura con bottoni sul davanti, è fantastico sia per il giorno che per un evento. 19,99€.

Parfois

Un vestito di lino della nuova collezione di Parfois fantastico per un look da spiaggia. Con colletto rotondo e spalline sottili incrociate sulla schiena, puoi abbinarlo al tuo costume da bagno preferito e a dei sandali bassi. 39,99€.

Le vestiti camicia sono più di moda che mai, e questo in lino di colore blu è una grande opzione per il giorno. Comodo e fresco allo stesso tempo, ha un colletto a revers e chiusura con bottoni. 39,99€.

E, infine, vogliamo mostrarti questo vestito realizzato al 100% in lino. Con collo rotondo e spalline sottili incrociate sulla schiena, si abbina perfettamente a dei sandali bassi con fibbie. 39,99€.

