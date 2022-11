Vaso con manico in due modelli solo da Zara Home – Stop&Go

I negozi di decorazione sono attualmente uno dei preferiti dal pubblico: le persone sono sempre più interessate a rendere bella la propria casa, cosa che indubbiamente fa sentire molto più a proprio agio al suo interno. Oggi vi mostriamo un vaso con manico in due modelli, uno degli articoli decorativi più economici di Zara Home.

Zara Home offre al pubblico un’ampia varietà di articoli decorativi con cui dare quel “qualcosa” di speciale a qualsiasi angolo della casa, che sia il soggiorno, la camera da letto, il bagno, la cucina… La catena galiziana ha grande successo sia in Italia che oltre i confini nazionali, ed è presente con i suoi negozi in decine di Paesi.

Il vaso con manico di Zara Home

Oggi vi presentiamo un vaso con manico dalla bella estetica che diventerà senza dubbio il protagonista principale dell’ambiente in cui lo collocherete, perché pur essendo semplice è anche accattivante. È sicuramente uno di quegli elementi decorativi che cambiano davvero uno spazio, ed è anche uno dei più economici che si possono trovare da Zara Home, al prezzo di soli €19,99 per il modello piccolo.

Il vaso con manico di Zara Home si può trovare in due diversi modelli, grande e piccolo; inoltre, è dotato di due maniglie sui lati che gli conferiscono molta personalità e stile. È uno di quegli elementi decorativi che si desidera portare a casa non appena lo si vede, e si possono già immaginare diversi luoghi in cui potrebbe stare benissimo.

Il modello piccolo misura 13 cm di altezza, 14 cm di larghezza e 14 cm di profondità, con un peso di 622 g e un prezzo di €19,99, mentre quello grande misura 18 cm di altezza, 18 cm di larghezza e 18 cm di profondità, con un peso di 1,180 kg e un prezzo di €29,99. I due vasi hanno esattamente la stessa forma e lo stesso colore. Entrambi sono realizzati al 100% in alluminio.

Non c’è dubbio che questo vaso con manico di Zara Home diventerà il re della decorazione del vostro salotto, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!