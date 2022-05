Variante XT del covid: cosa si sa sulla nuova mutazione furtiva di omcron

La Spagna registra questa settimana i primi casi di coronavirus variante XT a partire dal covid. Dopo la XE contagiosa, ora arriva questa mutazione delle varianti BA.1 e BA. 2 di omicron originario del Sud Africa. Attualmente, questa è la variante che domina in Spagna, con i suoi cinque lignaggi (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 e BA.5) e sottolignaggi.

Il capo dell’unità tecnica dell’OMS per la lotta alla pandemia, Maria Van Kerkhove, ha affermato che, sebbene la variante omicron sia quella dominante quest’anno, “le precedenti potrebbero continuare a circolare” e ha precisato che la sottolinea BA.2 di ómicron è attualmente il più rilevato nei laboratori, gli ultimi sottolineaggi rilevati sono BA.4 e BA.5, anch’essi in aumento di incidenza, sebbene per ora moderatamente.

Principali sintomi della variante XT del covid

Secondo ‘Medical Writing’, i sintomi della variante XT sono simili a quelli registrati dalle ultime varianti dominanti: tosse, febbre, naso che cola, stanchezza e mal di testa.