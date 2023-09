Vaporiera a mano Lidl Silvercrest al prezzo imbattibile di 14,99 euros

Le faccende domestiche saranno più facili con il piroscafo a mano Lidl di Silvercrest. Questo dispositivo 4 in 1 ti permetterà di lisciare i tuoi vestiti con il vapore che rilascia, ma anche di spazzolarli o rimuovere la lanugine dal tessuto. Non avrai bisogno di estrarre l’asse da stiro con il piroscafo portatile Lidl che può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale il che lo rende pratico e non rischi nemmeno di fare pieghe. . Troverai questo articolo da 31 ottobre 2023 al prezzo di 14,99€.

La nuova offerta Lidl segue il piroscafo Lidl proposto a luglio 2023, oggi vi presentiamo le specificità del piroscafo in vendita prossimamente nei vostri punti vendita Lidl:

Potenza del piroscafo a mano: 1000 Watt

Funzioni della vaporiera a mano: stiratura, getto di vapore, spazzolatura, sgrassante

Possibilità di regolare la temperatura in base al tessuto

Pulsante per il getto di vapore

3 anni di garanzia del produttore

Per consultare nel dettaglio la scheda prodotto, puoi cliccare in fondo all’articolo sul banner: “Scopro il buon piano“.

Per confrontare con altri piroscafi portatili economici, controlla le offerte dei nostri partner:

Come acquistare il piroscafo portatile Lidl Silvercrest?

Il piroscafo a mano Lidl del marchio cresta d’argento sarà disponibile sui tuoi scaffali da 31 ottobre 2023. Verrà esposto al prezzo di € 14,99 per un periodo di una settimana fino a 07 novembre 2023. Non perdere questo buon piano per ottenere un bucato pulito in modo rapido e senza sforzo.

Il tuo marchio ha venduto il piroscafo Lidl per € 64,99 a settembre 2023. Per essere avvisato automaticamente quando questo prodotto sarà venduto, puoi iscriverti alla nostra newsletter.