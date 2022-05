Valutazioni giocatori Real Madrid vs Manchester City Champions League: la splendida doppietta nel finale di Rodrygo ruba la scena

Anche in piena forma sarebbe stata un’ottima prestazione di Walker, chiaramente ancora ostacolato dall’infortunio che avrebbe dovuto tenerlo fuori dai giochi. Questo non è stato perfetto per il nazionale inglese, ma date le circostanze Pep Guardiola non avrebbe potuto chiedere di più.

Sempre disponibile per un passaggio, Rodri è stato una componente fondamentale nei momenti in cui il City è riuscito a rallentare il ritmo di questa partita fino a dove voleva. Un tasso di completamento dei passaggi del 95% e 15 recuperi di palla sono tutto ciò che si può chiedere a un centrocampista difensivo, non è stata colpa sua, così tanti altri hanno perso la testa.

I migliori incantesimi del City hanno invariabilmente coinciso con i momenti migliori di Bernardo, il nazionale portoghese pieno di visione sulla palla e che preme bene per tenere sotto controllo il Real Madrid. Nonostante tutta la sua brillantezza in attacco, non avrebbe potuto dare un contributo maggiore a questo gioco del suo contrasto in area al 55° minuto. Il brillante assist di Mahrez non era lontano.

Ci sono stati lampi del miglior match vincente di De Bruyne, ma non così tanti come ne abbiamo visti nelle ultime settimane, a parte due tiri dalla distanza non ha mai davvero messo in pericolo il Real Madrid nelle aree più cruciali. Non è stato così sorprendente che abbia fatto strada prima che la partita fosse vinta.

⚽ 73′ Era a malapena in gioco per i primi 72 minuti, ma quando contava di più ha sicuramente consegnato. Dopo tutte le critiche per la sua conclusione la scorsa settimana, il suo gol è stato un ricordo della sua magia tecnica, colpendo la palla nel punto più fantasioso.

Spostato a centravanti per il secondo tempo, Foden ha trascorso buona parte del suo tempo a inseguire palle lunghe nel mezzo senza una reale speranza di raggiungerle. Questo ha rappresentato piuttosto una notte frustrante per la star nostrana del City, che non è mai entrato davvero in una partita che riguardava tanto ciò che i suoi compagni di squadra facevano dall’altra parte.

Pep Guardiola

5

In poche parole, non ho idea di come valutare il lavoro di Guardiola qui. Per 89 minuti la sua squadra conosceva l’incarico e lo portava a termine, impedendo al Real Madrid di tirare in porta. Ha sbagliato a eliminare Mahrez e De Bruyne o era lecito presumere che la sua squadra non avrebbe subito due gol in pochi secondi? Risposte su una cartolina.