Valutazioni giocatori Liverpool vs Villarreal Champions League: Jordan Henderson ha guidato il centrocampo, Sadio Mane ha trovato il gol

(GK) Alisson 90 Considerando che il Villarreal non ha tirato in porta durante l’intera partita, Alisson avrebbe potuto essere in sedia per l’intera partita. Era forte sul set ma non aveva molto da fare. 7

(DEF) Trento Alexander-Arnold 81 In acri di spazio tutto il giorno, Alexander-Arnold ha creato quattro occasioni, al pari di Robertson per il comando. In difesa, ha guidato il Liverpool nei contrasti vinti con quattro assicurando che l’attacco del Villarreal non potesse partire. 8

(DEF) Ibrahima Konate 90 Non è riuscito a mantenere la sua serie di gol in corso, ma a Konate non dispiacerà dato che ha vinto cinque antenne in rotta verso la sua squadra mantenendo la porta inviolata. 7

(DEF) Virgilio van Dijk 90 Un sasso al centro della difesa come sempre, van Dijk sembrava annoiato dal fatto che non ci fosse altro da fare visto quanto bene si difendeva il centrocampo davanti a lui. 7

(DEF) Andrew Robertson 90 Un gol cancellato a causa del fuorigioco, ma Robertson ha avuto un’ottima giornata in entrambe le direzioni per il Liverpool. I suoi 11 recuperi sono stati i primi della squadra poiché Robertson era ovunque. 7

(MID) Jordan Henderson 72 Il suo cross ha portato all’autogol di Estupinan, ma Henderson è stato così bravo a centrocampo vincendo quattro contrasti aggiungendo acciaio alla finezza dei suoi compagni di squadra. 9

(MID) Fabinho 90 Quattro intercettazioni hanno visto Fabinho trasformare rapidamente la difesa in attacco in più occasioni per il Liverpool. Una delle ragioni principali per cui van Dijk non ha dovuto fare molto a terra è il modo in cui Fabinho stava proteggendo la sua difesa. 8

(MID) Thiago Alcantara 90 Fabinho ha fatto meglio con cinque intercettazioni e ha mantenuto il possesso palla. Thiago ha avuto un’ottima giornata. Ha completato il 96 percento dei suoi passaggi per muovere la palla quasi quanto l’intera squadra del Villarreal. 7

(FWD) Mohamed Salah 90 Sono convinto che l’assist di Salah a Mané abbia avuto gli occhi in quanto ha eluso più difensori del Villarreal prima di finire in gol. Salah ha spinto al limite la difesa del Villarreal ma non è riuscito a centrare il bersaglio con i suoi tiri. 8

(FWD) Sadio Mané 73 Giocando come attaccante centrale per l’attacco, Mane è scomparso per qualche istante ma era lì quando contava per arrivare sulla fine del passaggio di Salah segnando un gol per andare in vantaggio 2-0. 7

(avanti) Luis Diaz 81 Il ritmo di lavoro di Diaz è stato forte come sempre e ha trovato spazio mettendo costantemente tre tiri in porta e creando due occasioni. Nessuno era alla fine di alcuni dei suoi cross, ma sembra che Diaz abbia sempre fatto la cosa giusta con la palla quando la prendeva. 7

Naby Keita Mané, 73′ Stava bene a centrocampo dopo essere arrivato a fornire gambe fresche, ma non aveva molto da fare. 6

Diogo Jota Henderson, 72′ Ha avuto solo una vera possibilità di uscire dalla panchina, ma è stato diligente in fase difensiva. 6

Joe Gomez Alexander-Arnold, 81′ Quando Gomez è entrato, il Liverpool stava girando la palla in modo che la difesa non fosse coinvolta. N / A

Divock Origi Diaz, 81′ Su per fornire gambe fresche e non è stato chiesto di salire sulla palla in attacco. N / A