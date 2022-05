Valutazioni giocatori Liverpool vs. Real Madrid: Courtois, Carvajal e Vinicius Jr. brillano nella vittoria della Champions League

(GK) Alisson 90 Ha affrontato solo due tiri in porta per tutta la notte salvandone uno e lasciando entrare l’altro per il gol del Real Madrid. Non molto che Alisson avrebbe potuto fare, ma è stato anche salvato quando Benzema è stato dichiarato fuorigioco non consentendo un gol nel primo tempo o avrebbe potuto essere una sconfitta per 2-0. 6

(DEF) Trento Alexander-Arnold 90 Alexander-Arnold ha commesso un solo errore, addormentandosi sull’apertura del Real Madrid, ma è bastato questo per perdere la partita. Una giornata difficile in cui Alexander-Arnold è stato eccellente in avanti e ha tenuto sotto controllo Vini Jr. per gran parte della giornata. 5

(DEF) Virgilio van Dijk 90 Giornata tranquilla dal leader del Liverpool. Non ha vinto un contrasto e ha fatto solo una rimessa, ma la sua presenza si è fatta sentire mentre passava in secondo piano rispetto a Konate essendo il difensore più aggressivo. 6

(DEF) Ibrahima Konate 90 Ha fatto un ottimo lavoro fornendo aiuto alla difesa per Alexander-Arnold vincendo due contrasti. Konate ha avuto una giornata insolitamente povera nell’aria perdendo tutti e tre i suoi colpi di testa, ma è stata una generale abbastanza forte. 7

(DEF) Andrew Robertson 90 Insieme al resto della difesa del Liverpool, Robertson è stato fuori posizione solo una volta, ma è stato sufficiente per portare alla sconfitta. Ha creato tre occasioni che è stata la seconda più della squadra. 7

(MID) Fabinho 90 Sembrava un po’ più lento del normale al ritorno dall’infortunio, ma era abbastanza bravo a mantenere il possesso palla. Si è anche fatto avanti e ha tirato qualche tiro ma, come sempre, sono le intercettazioni di Fabinho a fare la differenza nel passaggio all’attacco. 7

(MID) Thiago 77 Un dubbio prima della partita, Thiago ha avuto un’ottima giornata scivolando per il campo e intercettando il pallone quattro volte per capovolgere il campo. Preciso come sempre con i suoi passaggi, Thiago ha fatto abbastanza per vincere. 7

(MID) Jordan Henderson 77 Henderson ha anche avuto un ruolo importante nel fornire aiuto alla difesa ad Alexander-Arnold. Ha fatto un buon lavoro mantenendo le cose semplici ma non ha fatto nulla di spettacolare. 6

(FWD) Luis Diaz 65 Un raro giorno anonimo per Diaz perché non riusciva a far succedere le cose nella scatola. Ritirato in anticipo durante una partita da dimenticare. 5

(FWD) Mohamed Salah 90 A volte alzi le mani. Salah ha preso nove tiri mettendone sei in porta per un xG di 0,97. Solo una prestazione ispirata di Courtois lo ha tenuto fuori dalla rete. 8

(FWD) Sadio Manè 90 In quella che potrebbe essere la sua ultima partita con il Liverpool, Mane ha avuto buone occasioni ma non ha trovato il fondo della rete né ha assistito un gol. Con quattro occasioni create e un tiro in porta, come Salah ha fatto quello che poteva. 7

Naby Keita Thiago, ’77 Teneva bene le cose a centrocampo ma non gli veniva chiesto di fare molto. 6

Diogo Jota Diaz, ’65 Ha portato più in gioco di Diaz, ma non è stato in grado di ottenere tanta libertà in area con la difesa del Real Madrid che è crollata su di lui. 6

Roberto Firmino Henderson, ’77 Ha alzato il ritmo quando è entrato creando due occasioni e anche tirando. 6