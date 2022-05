Valutazioni giocatori Champions League: Luis Diaz guida il Liverpool in finale, il portiere del Villarreal Geronimo Rulli inciampa

Sull’orlo della storia per 2-0 all’intervallo, il Villarreal CF non è riuscito a farcela per la vittoria e il Liverpool ha lanciato una rimonta tutta sua vincendo 3-2 nella notte e 5-2 complessivamente.

Jurgen Klopp ha inserito Luis Diaz all’intervallo e ha ribaltato le sorti. Fabinho ha messo a segno il primo gol del Liverpool con le gambe di Geronimo Rulli prima che Diaz pareggiasse e Mane ha eliminato Rulli per segnare a rete aperta mettendo le cose fuori vista.

Ma come si è comportato ogni giocatore di casa in questo? Ecco le nostre valutazioni dei giocatori per la partita per ogni titolare, sostituto e allenatore.

Tutte le valutazioni sono su 10 e più alto è il numero, meglio è. Uno zero sarebbe un cartellino rosso al primo minuto. Un 10 sarebbe come una tripletta dominante.

Valutazioni Villarreal

(GK) Geronimo Rulli 90 Sfortunatamente, l’argentino ha ripreso da dove aveva interrotto ad Anfield ed è stato in colpa quando il Liverpool ha lottato per rientrare nella competizione. Non testato nel primo tempo, non vorrà rivedere presto il suo secondo 45. 3 (DEF) Juan Foyth 90 Ha continuato la sua solida serie di forma continentale, ma l’intera difesa è crollata dopo che gli ospiti ne hanno recuperato uno. 6 (DEF) Raul Albiol (c) 79 Il veterano spagnolo ha fatto del suo meglio per schierare le sue truppe dopo il gol di Fabinho, ma ha risucchiato il vento dalle vele del Villarreal e si è mostrato nelle retrovie. 6 (DEF) Pau Torres 90 Felice di lasciare che Albiol dia l’esempio ancora una volta, quando è arrivato è stato un crollo difensivo collettivo rispetto a uno individuale. Anche preso una prenotazione. 6 (DEF) Pervis Estupinan 79 Ha dato tutto quello che poteva fino a quando non è stato trascinato via a poco più di 10 minuti dalla fine. È stata la sua croce a creare l’apertura. 6 (MID) Giovani Lo Celso 90 Si è fatto da parte quando Capoue è salito sul piatto in modo creativo, ma è stato un fastidio per il Liverpool nel primo tempo fino a quando le cose hanno iniziato a prendere la forma di una pera. Si è anche prenotato. 5 (MID) Dani Parejo 90 Eclissato da Capoue e Coquelin quella notte, le cose stavano andando secondo i piani fino a quando il gol di Fabinho ha fatto crollare tutto, inclusa la battaglia per la supremazia del centrocampo. 6 (MID) Etienne Capoue 86 (cartellino rosso) Inaspettatamente creativo con due assist, ma ha raggiunto i suoi limiti nel secondo tempo quando il Villarreal è caduto in modo massiccio ed è stato espulso nel finale. 7 (MID) Francis Coquelin 68 ⚽ 41′ Segnò il secondo gol cruciale e tutto sembrava possibile a quel punto, solo non essere stato sostituito a 20 minuti dalla fine con la squadra di casa che inseguiva la partita. 6 (FWD) Gerard Moreno 68 Appena tornato dall’infortunio ed era chiaro che non era in forma al 100% e pronto per partire. 5 (FWD) Boulaye diam 79 ⚽ 3′ Ha ottenuto l’obiettivo iniziale che ha dato fiducia al Villarreal. 6 Alfonso Pedrazza Coquelin, 68′ Inviato mentre il Villarreal inseguiva il gioco, ma prima che crollassero ulteriormente. 5 Samuel Chukwueze Moreno, 68′ Mandato ad allungare la linea di fondo del Liverpool quando era troppo tardi per farlo. 5 Manu Trigueros Estupinan, 79′ Ha sollevato l’esausto nazionale dell’Ecuador verso la fine. 5 Serge Aurier Albiol, 79′ Si avvicinò mentre Emery cercava uno svolazzo d’attacco disperato. 5 Paco Alcacer Dia, 79′ L’ultimo lancio dei dadi alla ricerca di un improbabile terzo. 5 Unai Emery 5 Per poco più di un’ora, Emery aveva raggiunto lo status di divinità a Villarreal. Purtroppo, la sua squadra non ha potuto vederlo e il suo piano di gioco è stato ancora una volta cancellato da questa incredibile macchina del Liverpool. 6

Valutazioni del Liverpool