Valutazioni dei giocatori Messico vs USMNT: Zimmerman brilla nelle qualificazioni ai Mondiali mentre Pulisic e Pefok mancano i sitter

La nazionale maschile degli Stati Uniti è andata all’Estadio Azteca giovedì e ha ottenuto un punto prezioso nelle qualificazioni ai Mondiali, pareggiando 0-0 il Messico. Gli americani erano la squadra migliore e avevano le migliori occasioni, ma la precisione era scarsa per entrambe le squadre poiché nessuna delle due riusciva a trovare la rete nei momenti cruciali per ottenere la vittoria. Entrambe le squadre rimangono in ottima posizione per qualificarsi ai Mondiali del 2022

Ma come si è comportato ogni giocatore in questo? Ecco le nostre valutazioni dei giocatori per la partita per ogni titolare, sostituto e allenatore.

Tutte le valutazioni sono su 10 e più alto è il numero, meglio è. Uno zero sarebbe un cartellino rosso al primo minuto. Un 10 sarebbe una tripletta dominante.

Valutazioni USMNT

(GK) Zack Steffen 90 Merito della difesa perché Steffen non ha avuto molto da fare durante la notte. Doveva fare solo due parate ma tutto ciò che un portiere può fare è quello che gli è stato chiesto. Serata facile in rete per il numero uno statunitense. 7 (DEF) Antone Robinson 90 Robinson ha passato una fantastica serata frustrando Hirving Lozano. Con tre contrasti vinti e otto recuperi, Robinson ha fatto un buon lavoro mantenendo la calma quando era evidente che era stanco là fuori nei momenti finali. È chiaro che sta crescendo proprio davanti ai nostri occhi 8 (DEF) Miles Robinson 90 Robinson ha avuto un inizio di partita traballante raccogliendo un cartellino giallo in anticipo, ma è stato in grado di ambientarsi e finire bene le cose. Un sasso nell’aria, ha assicurato che Raul Jimenez non potesse fare nulla durante la giornata. 7 (DEF) Walker Zimmerman 90 Un giorno in cui non dici il nome di un difensore centrale è buono e Zimmerman ha mostrato perché John Brooks è stato lasciato a casa. Calmo, raccolto e composto, ha navigato una situazione difficile contro Jimenez in area dove molti difensori avrebbero regalato un rigore, ma non Zimmerman. 8 (DEF) De Andre Yedlin 80 Tutto sommato, un solido spostamento da Yedlin quando probabilmente non avrebbe dovuto iniziare la partita. Ha preso un cartellino giallo in anticipo che lo vedrà saltare la partita di Panama, ma anche con il suo passaggio ribelle, è stata una bella prestazione in cui non ha danneggiato la squadra. 6 (MID) Kellyn Acosta 90 È stato chiesto molto ad Acosta Thursday in sostituzione di Weston McKennie e lui ha risposto… più o meno. La sua precisione di passaggio del 64 percento mostra perché gli Stati Uniti a volte hanno avuto problemi a far avanzare la palla sul campo, ma nell’ultimo terzo è salito a un 85 percento record per la squadra. Ha creato due occasioni e ha fatto bene fornendo giocate fisse. 7 (MID) Tyler Adams 80 I minuti accumulati potrebbero iniziare a ferire Adams poiché alla fine della partita era incerto nel possesso palla. Adams è stato bravissimo nel dirigere la pressione dove i suoi difensori lo volevano, ma non è stato all’altezza dei suoi standard elevati. 6 (MID) Yunus Musah 90 Ha avuto una grande occasione per aprire la partita quando il cross di Antonee Robinson ha trovato i suoi piedi per forzare un salvataggio di Ochoa, ma ha faticato a portare la palla in avanti durante la partita. Ma se questo è l’aspetto di una brutta partita per Musah, iscrivimi affinché sia ​​un titolare inchiodato in questa squadra. 5 (FWD) Christian Pulisic 84 Non al suo massimo nella notte in cui Pulisic ha trascorso la maggior parte della partita isolato e sui suoi due tiri in porta, Ochoa era lì per negarlo. In un altro giorno almeno ha un gol a bruciapelo nel primo tempo, ma non giovedì. 7 (avanti) Tim Weah 60 Ha creato una grande occasione per Pulisic e ha speso molte energie per fare un buon cambio sulla fascia. Sfortunatamente, sarà squalificato per il Panama a causa di un cartellino giallo che ancora non riesco a capire a cosa fosse l’infrazione. 7 (FWD) Ricardo Pepi 60 Pepi sembrava un attaccante in difficoltà là fuori. Mentre ha creato una buona occasione giocando la palla a Weah, Pepi era per lo più anonimo in una grande occasione per prendere la posizione di attaccante. 6 Jordan Pefok Pepi 60′ Pefok ha avuto un’occasione d’oro non solo per vincere la partita, ma anche per mettere il suo nome in cima alle classifiche degli attaccanti e mettere il suo tiro da distanza ravvicinata sulla bandierina d’angolo. Mostrare deludente. 3 Gio Reina abbiamo 60′ In soli 30 minuti, Reyna ci ha regalato quello che avrebbe dovuto essere un assist vincente e il gioco offensivo più emozionante della partita mentre ballava attraverso i difensori. Il giocatore più talentuoso del pool, Reyna ha mostrato quanto gli è mancato agli Stati Uniti durante questo ciclo di qualificazione. 8 Aaron Lungo Adams 80′ Non è stato chiesto di fare molto, ma ha tenuto le cose in ordine scivolando in un tre indietro mentre era sotto pressione. 7 Erik Palmer-Brown Yedlin 80′ Non era a conoscenza della posizione di essere stato inserito come terzino destro, ma non è stata colpa sua come difensore centrale / centrocampista difensivo naturale. Buon lavoro in condizioni avverse. 7 Giordano Morris Pulisic 84′ Per lo più un sostituto per le gambe fresche non c’era molto da notare poiché Morris si è difeso bene nel suo breve tempo in campo. 6 Gregg Berhalter 5 Berhalter non si aspettava di essere in svantaggio come terzino destro all’ingresso della partita, quindi le sue mani erano legate. Dato che la sua squadra ha creato tre grandi occasioni e avrebbe dovuto vincere la partita, è difficile battere la sua prestazione, ma mi chiedo perché Musah non si sia ritirato. Ha riconosciuto di conoscere il punteggio di Panama, quindi forse i suoi occhi erano già su domenica. 8

Valutazioni del Messico