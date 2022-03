Valutazioni dei giocatori Manchester United vs Atletico Madrid: Harry Maguire lotta ancora con Renan Lodi

(GK) David de Gea 90 Una spettacolare parata iniziale nega il tiro al volo deviato di Rodrigo De Paul. Sebbene le sue credenziali di arresto del tiro siano state immacolate in questa stagione, la sua distribuzione non era allo standard che Ralf Rangnick si sarebbe aspettato. 5

(DEF) Diogo Dalot 90 Fin dall’inizio Dalot non ha mostrato paura nel risalire la fascia, ragionando che il modo migliore per sedare la minaccia di Renan Lodi era respingerlo. Non ha potuto fare nulla per il primo gol dell’Atletico, quando stava cercando di difendersi da tre attaccanti contemporaneamente. 5

(DEF) Raffaello Varane 90 Dov’è il giocatore che lo United pensava di ottenere, il tipo che avrebbe affermato la sua volontà su queste partite, senza annusare gli attaccanti dell’Atletico? Varane non era male, ma non ha nemmeno impressionato molto. 5

(DEF) Harry Maguire 83 Potrebbe essersi ritrovato troppo in fondo al campo, inseguendo Griezmann troppo a centrocampo per lasciare Dalot con troppi pericoli da affrontare. Come capitano del Manchester United ti aspetteresti che Maguire irradi compostezza. Spesso sembra essere il primo a perdere la calma e non c’è da stupirsi che sia stato ritirato quando la posta in gioco era al massimo. 3

(DEF) Alex racconta 90 È stato estremamente fortunato che Marcos Llorente sia andato un po’ troppo presto quando si è allontanato da lui nel primo tempo e non avrebbe potuto lamentarsi se fosse stato la causa di uno svantaggio iniziale. 4

(MID) Scott McTominay 66 Con così tanti dei suoi compagni centrocampisti impegnati in campo, McTominay è stato fondamentale sia per impedire all’Atletico di contrattaccare sia per colmare il divario in possesso. Ha svolto entrambi i lavori in modo impressionante. 7

(MID) Fred 75 Ottiene un punto bonus solo per quel richiamo sgargiante al trucco di Fernando Redondo su questo terreno 22 anni fa? Dovrebbe assolutamente, visto che è stato il momento clou di un’eccellente prestazione del primo tempo del brasiliano. Una prestazione energetica così elevata non poteva durare se non per il tempo che è durato. 8

(MID) Bruno Fernandes 66 Così spesso Fernandes ha onorato l’Old Trafford con tutte le sue meravigliose qualità, ma stasera è stata una dimostrazione del suo lato frustrante. Il suo passaggio è servito spesso a restituire il possesso all’Atleti e quando la pressione era alta ha deciso di vincere facilmente un fallo. 4

(FWD) Anthony Elanga 66 Una vera minaccia in area di rigore fin dall’inizio, negata solo dalla faccia di Jan Oblak prima di girare a lato all’inizio del secondo tempo. Tuttavia, è stato senza palla che ha dato il suo contributo più significativo della partita, non riuscendo a recuperare quando Lodi ha colpito di testa sul secondo palo. 6

(avanti) Cristiano Ronaldo 90 Mobile e laborioso senza palla come lo è stato da quando è tornato all’Old Trafford, ma tutto quel movimento attraverso il campo significava che raramente era in posizione per tirare fuori. 5

(FWD) Jadon Sancho 90 Il fatto che fin dall’inizio abbia registrato così tanti tocchi in aree pericolose ha mostrato quanto velocemente sia diventato una figura indispensabile nell’attacco dello United. Mentre la partita andava avanti, l’Atletico ha fatto il possibile per chiudergli i canali, nessuna sorpresa, perché ogni volta che aveva spazio per operare sembrava letale. 7

Marco Rashford Elanga, 67′ Un’esibizione profondamente deludente dalla panchina, in cui troppo spesso ha dato via la palla nei buoni punti. 4

Nemanja Matic McTominay, 67′ Stabile e non particolarmente emozionante, il suo contributo più notevole al gioco è stato lanciare la palla a Joao Felix, dando all’Atletico più tempo da perdere. 5

Paul Pogba Fernandes, 67′ Ha spostato la palla in modo ordinato ma non è stato in grado di fornire il passaggio dell’assassino per cambiare questo gioco. 5

Edinson Cavani Fred, 76′ Cavani non è mai entrato davvero in gioco, una prestazione scadente soprattutto in termini di passaggi. 4

Juan Mata Maguire, 84′ L’ultimo successo e sostituzione della speranza, la quinta apparizione stagionale di Mata non è stata quella in cui avrebbe potuto dare un contributo significativo. 5