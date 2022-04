Valutazioni dei giocatori Liverpool vs Villarreal: Jordan Henderson dirige il centrocampo e Sadio Mane fa il resto

Il Liverpool ha pareggiato il primo sangue nell’andata della semifinale di UEFA Champions League contro il Villarreal CF con Jordan Henderson e Sadio Mane i marcatori ad Anfield mercoledì.

Per poco più di 50 minuti, sembrava che un’altra masterclass di Unai Emery potesse essere in programma dato che gli spagnoli erano robusti sul retro e uguali a qualsiasi cosa lanciata loro dai rossi.

Alla fine, però, gli uomini di Jurgen Klopp hanno silurato El Submarino Amarillo che è affondato senza lasciare traccia nemmeno un tiro in porta nei 90 minuti.

Il Villarreal non è ancora morto, soprattutto se riesce a segnare un gol in anticipo in casa, ma questo è un compito monumentale che li attende la prossima settimana che sembra già essere troppo lontano.

Come si è comportato ogni giocatore del Villarreal in questo? Ecco le nostre valutazioni dei giocatori per la partita per ogni titolare, sostituto e allenatore.

Tutte le valutazioni sono su 10 e più alto è il numero, meglio è. Uno zero sarebbe un cartellino rosso al primo minuto. Un 10 sarebbe come una tripletta dominante.

Valutazioni della squadra 1