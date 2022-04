Valutazioni dei giocatori di Manchester City contro Liverpool: le stelle brillano mentre la resa dei conti della Premier League è all’altezza del clamore

(GK) Ederson 90 Uno spettacolo tutto suo, Ederson si è rifiutato di fare le cose nel modo più semplice poiché ha quasi portato la palla oltre la sua linea di porta e ha parato i tiri con il petto. Avrebbe potuto fare meglio per l’apertura di Jota, ma ha fatto ammenda con un’eccellente parata all’inizio del secondo. 7

(DEF) Kyle Walker 90 Difficilmente noto come il più espressivo dei passanti, ha lanciato palloni brillanti sul percorso dei corridori di centrocampo sin dall’inizio. Eppure è stato in difesa che Walker eccelleva davvero, il suo recupero scorre costantemente affrettando Sadio Mane e Jota mentre scoppiano. Potrebbe aver pensato che avrebbe potuto fare di più per impedire a Mane di segnare il secondo gol del Liverpool, non importa quanto fosse buono il passaggio di Mohamed Salah. 8

(DEF) John Stones 90 Proprio ciò di cui il City aveva bisogno in difesa, irradiava calma sotto la pressione della stampa del Liverpool. Dei suoi primi 72 passaggi, 66 hanno trovato un compagno di squadra in uno spettacolo raramente appariscente ma sempre efficace. 7

(DEF) Aymeric Laporte 90 Il suo contrasto in scivolata nell’area è stato un buon pezzo di difesa come vedrai in Premier League in questa stagione. Non molto indietro è stato il modo in cui ha guidato Alexander-Arnold intorno all’ora, trasformando un momento pericoloso in un’opportunità per riprendere il possesso. 9

(DEF) Joao Cancelo 90 Non doveva essere superato da Trent Alexander-Arnold nella battaglia dei terzini creativi, la sua pesca di una palla che ha tirato su Gabriel Jesus per il terzo gol della partita. In attacco Cancelo è stato devastante, trasformando la fascia sinistra nel campo da gioco del City con l’occhio per un passaggio. 8

(MID) Rodri 90 Questa forse non è stata la sua esibizione più assertiva, forse perché così tanti attacchi del Liverpool sono volati lungo i fianchi o sopra la sua testa in un batter d’occhio. Quando la partita si è interrotta a centrocampo, tuttavia, Rodri era a disposizione per vincere il possesso palla per il City. 7

(MID) Kevin De Bruyne 90 Dall’inizio fino all’ultimo secondo De Bruyne è stato determinato a lasciare la sua impronta nel gioco. Chiaramente al culmine delle sue capacità spesso non c’era niente che Fabinho potesse fare per tenergli il passo quando guidava a centrocampo e sebbene il suo gol avesse un tocco di fortuna che è stato completamente guadagnato da tutto ciò che ha offerto. 9

(MID) Bernardo Silva 90 Spesso scendendo più a fondo al fianco di Rodri, Bernardo è stato il direttore principale dell’impressionante gioco di costruzione del City, pur irrompendo in area e creando occasioni per i suoi compagni di squadra. In altre parole, oggi c’era in mostra molte eccellenze consuete di Bernardo. 8

(FWD) Gabriele Gesù 82 Con l’inizio della stagione pasquale, Gesù è stato all’altezza, segnando un bel tiro al volo per riportare il City in vantaggio prima dell’intervallo. Si sospettava che fossero le sue qualità fuori palla a convincere Guardiola a farlo partire, se così fosse è stata una decisione giustificata da un giocatore che sembrava sempre pronto a rubare le palle vaganti. 8

(FWD) Phil Foden 90 Sul foglio delle statistiche troverai poche occasioni preziose create o tiri presi, ma tanto quanto chiunque altro Foden ha dorato questa gara con la sua serie di colpi, finte e freccette oltre la difesa. 7

(FWD) Raheem Sterling 74 Uno dei pochi giocatori in campo a non brillare brillantemente, un errore iniziale in cui avrebbe potuto allargare la palla ad Alisson dando il tono a una partita in cui ha lottato per essere all’altezza degli standard elevati che ha fissato di recente. Era a pochi millimetri dal cambiarlo, ma il VAR lo ha giudicato in fuorigioco dopo un finale intelligente. 6

Riad Mahrez Sterlina, 75′ Un cameo estremamente attivo del capocannoniere del City, che ha combinato minacciosamente con De Bruyne nella canalina di destra intorno all’80° minuto prima di lanciare un calcio di punizione di poco a lato quando il tempo scorreva. Poi avrebbe potuto vincerlo alla morte, scheggiando alla traversa un brillante passaggio di De Bruyne. 6

Jack Grealish Gesù, 83′ Non aveva abbastanza tempo per mostrare cosa poteva fare anche se c’era un ultimo lampo di minaccia da parte di Grealish. 5