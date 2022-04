Valutazioni dei giocatori del Manchester City contro il Real Madrid: Kevin de Bruyne e Karim Benzema brillano nella classica dell’UCL

(GK) Ederson 90 Ci sono stati diversi momenti che per qualsiasi altro portiere potresti descrivere come il tipo per seminare il panico nelle file difensive, anche se sospetti che con Ederson i suoi compagni di squadra del City sappiano solo che il loro portiere si sente a proprio agio. Poteva fare poco per nessuno dei tre gol del Real Madrid e in termini di stop ai tiri aveva poco altro da fare. La sua scomparsa sotto pressione era di solito eccellente. 5

(DEF) John Stones 36 Data la sfida davanti a lui – difendere il principale creatore di possibilità della Champions League entrando in gioco – Stones ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare prima di essere ritirato, forse a causa di un infortunio. 6

(DEF) Ruben Dias 90 La notte di Dias potrebbe essere stata definita dal più comico degli autogol, il tipo che sarebbe stato il protagonista delle commedie calcistiche VHS 30 anni fa, e deve essere stato enormemente sollevato quando il suo passaggio posteriore è rotolato dolorosamente contro il palo. Comprensibilmente, non guarda ancora indietro al suo meglio. 6

(DEF) Aymeric Laporte 90 Molti dei passaggi frizzanti che hanno lanciato le freccette più pericolose del City in campo provenivano dallo stivale di Laporte. In difesa ha cancellato quello che altrimenti era stato un quaderno perfettamente ragionevole con uno sconcertante fallo di mano per consegnare un rigore al Real Madrid. 6

(DEF) Oleksandr Zinchenko 90 Zinchenko non è naturale in difesa ma nel primo tempo ha fatto una serie di interventi decisivi per rallentare il pericoloso Rodrygo. Con il progredire della partita è diventato più efficace come forza d’attacco pur mantenendo le cose strette nella parte posteriore. 7

(MID) Rodri 90 Assertivo senza palla e affidabile con essa, questo è stato Rodri fino al tee. Mentre i difensori del City si spostavano più avanti alla ricerca di un maggiore vantaggio in questo pareggio, si è lanciato al fianco di Dias, sempre pronto a ricevere un passaggio e tenere la palla ai piedi del City. 8

(MID) Kevin De Bruyne 90 Un’altra cravatta fiore all’occhiello è stata piegata alla volontà di De Bruyne. Dal suo dardo perfetto per colpire il cross di Riyad Mahrez, ha dato il meglio di sé, mettendo in mostra l’intero repertorio di passaggi perfetti, corse dinamiche e forza nei duelli. 9

(MID) Bernardo Silva 90 Una serie vertiginosa di colpi di scena e finte ha fatto sembrare i centrocampisti veterani estremamente sciocchi quando si sono avvicinati troppo a Bernardo. Ha continuato a frustrare il Real fino al 74 ‘, raccogliendo la palla dopo che Zinchenko ha subito un fallo, finendo nell’angolo vicino per il gol che potrebbe essere sufficiente per far oscillare il pareggio del City. 8

(FWD) Riyad Mahrez 90 Perennemente sottovalutato da quando ha lasciato Leicester, Mahrez ha segnato 32 gol in stagione con un magnifico cross iniziale per De Bruyne, che avrebbe dovuto mitigare la rabbia di Pep Guardiola quando ha infranto un tiro di destro a lato della rete. Non è stato l’unico momento di dissolutezza stasera. 7

(FWD) Gabriele Gesù 82 Dovrebbe essere collegato con un trasloco più spesso. Gesù ha giocato con la ferocia di un uomo deciso a dimostrare a Guardiola che il City non ha bisogno di un nuovo numero nove. Il suo turno e finire per raddoppiare il vantaggio, un esempio devastante di gioco di centravanti. 8

(FWD) Phil Foden 90 Segnando il suo centesimo inizio City con un colpo di testa ben preso, Foden è stato spietato nel suo bullismo del deludente Dani Carvajal. Gli corse addosso con forza e si collegò in modo impressionante con De Bruyne. 8

Fernandinho Pietre, 37′ Dalla divinità alla commedia in pochi secondi, Fernandinho è tornato indietro negli anni prendendo in tasca Vinicius e consegnando un cross perfetto per Foden che ha segnato il terzo gol del City. Poi è sembrato invecchiare in avanti veloce quando Vinicius ha lasciato che la palla gli rotolasse tra le gambe prima di accelerare per segnare. 5

Raheem Sterling Gesù, 83′ Sterling ha segnato un colpo nel finale mentre il City ha inseguito il quinto gol di cui avevano bisogno per sentirsi al sicuro in questa partita (e c’è una frase che non ti aspettavi di leggere prima del calcio d’inizio), ma la sua possibilità di cambiare il pareggio non è arrivata. 5