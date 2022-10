Vall d’Hebron supera i mille trapianti pediatrici

Il Ospedale Vall d’Hebron (Barcellona), il più grande della Catalogna, ha superato il mille trapianti pediatrico dal 1981. Negli ultimi 40 anni il centro sanitario ha svolto 1.007 trapianti di organi solidi in minorenni: reni, fegato, cuore e polmone. Vall d’Hebron è il unico ospedale in Catalogna che ha tutti questi programmi di trapianto pediatrico. In tutta la Spagna, solo l’ospedale universitario La Paz di Madrid ha superato il numero di Val d’Hebron. La campana ‘Più di 1.000 trapianti pediatrici. Più di 1.000 nuove viti’, promosso da questo venerdì dal centro sanitario catalano e in cui parlano cinque pazienti, valorizza questa cifra.

L’esperienza accumulata da più di 40 anni ha portato i professionisti ospedalieri a raggiungere traguardi come essere il primo centro sanitario in Spagna eseguire un triplo trapianto pediatrico, essere pionieri nell’estrazione e nel trapianto di polmoni di un bambino in arresto cardiaco controllato o essere il primo ospedale in Spagna a trapiantare un paziente che ha superato il covid-19, un adolescente con stenosi mitralica che ha ricevuto un cuore . Anno dopo anno, l’ospedale ha guadagnato in complessità e qualità, con a sopravvivenza del paziente all’anno 100% e di 93% dopo cinque anni.

In questi anni Vall d’Hebron ha effettuato 442 trapianti di rene, 412 di fegato, 85 di polmone e 68 di cuore. Anche l’ospedale lo è centro, servizio e unità di riferimento in ognuna di queste procedure, un fatto che consente ai pazienti di altre comunità autonome beneficiare del programma di trapianto. “Complessivamente, solo meno dell’1% dei bambini in lista d’attesa da trapiantare non ricevono l’organo”, ha evidenziato Carmen Valles, Supervisore infermieristico del Coordinamento dei programmi di donazione e trapianto di organi e tessuti dell’ospedale. Ha precisato, però, che Dipende dall’età e dall’organo.

“asse strategico”

“Trapianto e assistenza sanitaria di primo livello per bambini e adolescenti è a asse strategico per il nostro ospedale e non sarebbe possibile senza la capacità di lavorare in team di professionisti altamente qualificati”, ha evidenziato il dott. Alberto Salazar, manager di Vall d’Hebron, nel conferenza stampa questo venerdì per commemorare il traguardo dell’ospedale e in cui sono intervenuti i capi sezione principali delle diverse specialità dell’ospedale.

Uno di loro è stato Antonio Moreno, responsabile del Servizio Pediatrico e coordinatore del Comitato di transizione per i pazienti pediatrici cronici in età adulta, che ha ricordato come il programma di trapianto sia iniziato intervenendo nei bambini affetti da fibrosi cistica. Vall d’Hebron è l’ospedale spagnolo di più trapianti di polmone nei bambini si esibisce.

“Trapianto pediatrico significa offrire a possibilità di vita per bambini e adolescenti che hanno in questa procedura l’ultima opzione [de vida]. Progressi nel trattamento di patologie come la fibrosi cistica onde cardiopatia congenita hanno portato Vall d’Hebron a trapiantare pazienti pediatrici da più complessità, con ottimi risultati”, ha affermato Moreno.

La storia del centro

Nel 1981, Vall d’Hebron ha effettuato il primo trapianto di bambino in Catalogna. Oggi, il trapianto di rene pediatrico in ospedale è diventato la maggioranza degli organi solidi tra i minori. Nel 1985 il centro ha eseguito il primo trapianto di fegato in Spagna in un bambino.

Inoltre, nel 2006, l’ospedale ha lanciato il programma di trapianti cardiaci e cardiopolmonari. Da allora ha fatto 66 trapianti di cuore e Due trapianti cuore-polmone. Nell’aprile 2006, Vall d’Hebron è stato il primo ospedale in Spagna nell’esecuzione di un trapianto cuore-polmone pediatrico. E nel 2008 ha eseguito il suo primo trapianto di cuore pediatrico.