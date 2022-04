Vaccino contro il coronavirus| “Oltre a farsi un vaccino contro il Covid, l’importante è la capacità di un intero Paese di produrlo”

Il 21 aprile ritira il Premio Balmis, che è stato ricevuto da ricercatori come Javier Arístegui, María Blasco o Denis Mukwege Sì, quando mi hanno chiamato sono stato colto di sorpresa, ma è un onore e quello che ho spiegato loro è che io guido la squadra, ma dietro questo vaccino c’è una grande squadra di persone che hanno lavorato duramente per un paio d’anni, gliel’ho detto l’altro giorno e siamo molto felici. Lo raccoglierò a nome di tutti perché il vaccino è un traguardo che unisce tante persone e tante conoscenze, non ci sono molti riconoscimenti nel mondo della scienza. Credi che siano necessari per dar loro visibilità?Beh, non so se ci sono tanti riconoscimenti o meno, ma è chiaro che è molto importante scommettere sulla scienza. Per noi il premio è un riconoscimento e siamo molto entusiasti, ma quello che vogliamo ora è che i paesi sostengano e utilizzino il vaccino e che noi aiutiamo a fermare la pandemia. Forse nel mondo accademico serve a dare visibilità e tutto ciò che sostiene la scienza è molto positivo. Grazie a ciò, i vaccini potrebbero essere effettuati e il signor Balmis potrebbe fare quello che ha fatto. Quando penso a come l’hanno fatto, mi sembra una bugia. E questo premio è eccitante per essere qualcosa di così legato a ciò che facciamo. Stiamo anche lottando affinché il vaccino raggiunga altri paesi. Pertanto, si possono vedere molte somiglianze ed è molto bello. Negli ultimi anni sembra che il nome di Balmis sia stato recuperato in una certa misura, come sempre, attraverso un film, attraverso la letteratura e anche attraverso l’Operazione Balmis, che è stata richiesta azione dell’esercito nella pandemia. In che misura ciò che ha fatto più di due secoli fa è importante ora che apprezziamo così tanto ciò che un vaccino significa? Per me ciò che ha fatto presuppone la convinzione che i vaccini fossero e siano importanti all’epoca il vaiolo, ma mostra l’importanza di vaccinare la popolazione e il rischio assunto per essa, con condizioni che nulla hanno a che vedere con quello che abbiamo ora, attraverso i bambini con il virus attenuato. Il metodo era un’innovazione, non aveva altra forma.Lei riceve il premio per il ruolo di direttrice del team che lavora al primo vaccino spagnolo contro il Covid nei laboratori Hipra. Si diceva che a maggio avrebbe avuto l’approvazione dell’Agenzia Europea del Farmaco e potrebbe iniziare a vaccinare. A che punto è? Il vaccino è già in fase di valutazione da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco e speriamo che il processo si concluda a maggio . Poi c’è la questione più burocratica e degli acquisti che è centralizzata, ma abbiamo già avviato i colloqui a livello europeo. Il governo ci sostiene e in Spagna sembra che verrà vaccinato con questo vaccino. Sono ottimista. Ora sono le autorità sanitarie che devono pensare a quando vaccinare questa quarta o terza dose. Lo stesso a settembre. Quello di cui siamo convinti è che quando arriverà, questo vaccino verrà utilizzato perché si adatta molto bene a ciò di cui ha bisogno l’intera popolazione europea, che ha ricevuto almeno un paio di dosi. Cosa offre questo vaccino rispetto a quelli che già conosciamo?Si tratta di un tipo di vaccino più standard e riteniamo che possa convincere la popolazione che ha una certa riluttanza a farsi vaccinare. I risultati sono stati molto buoni, contro omicron e anche contro beta. È superiore ad altri vaccini. Forniremo un nuovo strumento in Europa per continuare ad ampliare la protezione della popolazione. Quando il Covid è apparso due anni fa non avevamo nulla e l’immunità non si raggiunge in due mesi. Ci sono molti gruppi di popolazione che dovranno essere rafforzati con una vaccinazione annuale, un po’ come l’influenza. Dovrebbe essere in grado di trasformarsi in una vaccinazione simil-influenzale. Al momento, crediamo che quest’anno e il prossimo dovremo somministrare una dose di richiamo a una popolazione più ampia in autunno, ma le autorità sanitarie di ogni paese devono dirlo.Il successo del vaccino Hipra è che è proteico ricombinante. Potrebbe spiegare?Tutti i vaccini finora cercano di bloccare l’ingresso del virus. Un vaccino a RNA deve entrare nelle nostre cellule e farle funzionare per produrre sinteticamente una proteina; in questo modo il nostro corpo rileva che non è tuo e genera anticorpi. Nel caso del nostro vaccino, gli dai la proteina che è superpura e glielo rendi facile, in modo che sia completamente inerte e non faccia funzionare le cellule ma generi direttamente anticorpi e questo eviti possibili rischi. In Spagna ci sono molti pediatri che aspettano l’esistenza di questo vaccino.Sapete di aver fatto la storia con questo vaccino?Sì, sì. Facciamo la storia perché siamo stati in grado di sviluppare questo vaccino. È un progetto molto strategico e anche il sostegno di altri paesi è stato importante. Diciamo sempre che non abbiamo dubbi sul vaccino, i risultati sono molto chiari. Ma il requisito nel nostro caso è superiore a quello dei vaccini precedenti perché si sanno già più cose. La Spagna sta compiendo uno sforzo importante e anche molti paesi europei lo stanno inserendo nel programma di vaccinazione in autunno. Ma dobbiamo iniziare da qui.

Vedi anche: In attesa di ricostruzione mammaria, un problema psicologico “La Spagna sta facendo uno sforzo importante e anche molti paesi europei la stanno inserendo nel programma delle vaccinazioni in autunno”

Un ente pubblico potrebbe o dovrebbe svolgere un’indagine di questo tipo o non è fattibile?Ritengo che la chiave sia la collaborazione pubblico-privato. I centri di ricerca pubblici hanno svolto un lavoro brutale nel generare conoscenza, stando al nostro fianco per interpretare i dati, ma poi perché questo venga portato in produzione, un’azienda deve farlo. Se saremo in grado di unire le forze in Spagna, saremo super potenti. Questo è un esempio di collaborazione pubblico-privato e ha aperto un percorso di lavoro. Non abbiamo il modo di lavorare delle grandi case farmaceutiche, non lo abbiamo mai fatto. Il progetto di questo vaccino viene da Hipra, ma abbiamo diciassette ospedali spagnoli pubblici e privati ​​che hanno partecipato. Copre l’intero territorio. Servono spazi, attrezzature, elementi base e materie prime. Quando sommi tutto, ti rendi conto che sulla mappa europea ci sono anche più di dodici paesi che in un modo o nell’altro stanno contribuendo. È un vaccino completamente europeo e questo è importante di fronte a ciò di cui parliamo sempre di avere questa autonomia in Europa in modo che quando c’è una nuova minaccia sappiamo cosa fare dal minuto zero. E siamo anche molto grati ai volontari che hanno partecipato alle prove perché senza di loro non saremmo stati in grado di farlo. Oltre a realizzare un vaccino di nuova generazione, ciò che conta è la capacità di un intero Paese di produrlo.Si può dire che il peggio è passato?Il Covid non è passato, i contagi di questo tipo non scompaiono. Quello che succede è che sappiamo gestirci meglio ogni volta, abbiamo i vaccini e dovremo arricchire questa immunità in modo che questo finisca per essere un raffreddore. Ci sarà il Covid in autunno e anche nel 2023. Questo vale per molto tempo, ma è molto diverso da due anni ad oggi. È necessario controllare che non ci siano casi gravi e varianti. Un virus cambia sempre, si adatta. Il suo obiettivo è adattarsi, ma il virus non vuole uccidere, muta per sopravvivere. Ora abbiamo molti più strumenti. In Spagna siamo anche un Paese di riferimento in termini di vaccinazione contro il Covid.

“Il vaccino spagnolo contro il Covid può convincere la popolazione di avere una certa riluttanza”