UST e Terra ‘Lehman moment’ lascia la fiducia nel ‘crypto’ rock bottom

La frase che si sente di più nei circoli delle criptovalute negli ultimi giorni è qualcosa del tipo “Sto cercando di digerire tutto quello che è successo”. I social network sono stati pieni di storie di investitori coinvolti nella crisi della Terra, che hanno perso assolutamente tutto nel crollo di LUNA e del terra dollar (UST), i due token di questa piattaforma blockchain. In molti casi, anche sono stati coinvolti nel crash di bitcoin che è stato derivato da questa catastrofe e, pur riconoscendo che “si poteva vedere arrivare”, non hanno lasciato il mercato in tempo. Suona un campanello? L’episodio ha fatto rivivere la crisi di Lehman Brothers del 2008 con numerosi analisti che confrontano ciò che è successo a un fallimento del sistema bancario.

“Questo crollo di una delle più grandi ‘stablecoin’ (valute stabili) ha avuto un forte effetto a catena in tutto l’ecosistema delle criptovalute, con molti partecipanti mettendo in dubbio la reale stabilità di questi tokennonché il fatto di richiedere un’autorità centralizzata e mercati finanziari tradizionali per salvare quello che era considerato un ecosistema decentralizzato”, sottolineano gli esperti di Julius Baer.

Le cifre gestite in questi giorni sono terrificanti. LUNA ha firmato il suo certificato di morte facendo scendere il suo prezzo a meno di $ 0,1 ($ 0,076 al momento della scrittura) e perdendo posizioni nella classifica delle monete per capitalizzazione di mercato. Non è più nemmeno tra i primi 200 di CoinMarketCap. Due settimane fa, il 28 aprile, veniva scambiato sopra i 90$ e il suo massimo storico, raggiunto il 5 aprile, poco più di un mese fa (!!), era quasi 120 dollari. Per quanto riguarda la UST Sta ancora morendo e sembra non aver toccato terra. Dopo aver tentato di stabilizzarsi a circa $ 0,5, è sceso sotto $ 0,2 con una vendetta.

I cambiamenti si sono fatti sentire in tutto l’ecosistema delle criptovalute, provocando ondate di panico tra gli investitori. 600.000 milioni di dollari sono evaporati in una settimana dalle criptovalute. Il bitcoin e numerosi ‘altocoin’ sono tornati a prezzi che non si vedevano da fine 2020 e il l’analisi tecnica suggerisce una correzione più ampia. Altre stablecoin, il dollaro Tether (USDT) ha perso il suo ancoraggio al dollaro ed è sceso a minimi che non si vedevano dal 2017. E nell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), Terra ha rappresentato il secondo ecosistema più grande in termini di valore totale bloccato (TVL), con circa $ 16,8 miliardi.

Questa crisi in corso mette in evidenza il incertezze inerenti alle stablecoin algoritmiche (UST) rispetto alle sue tradizionali controparti fiat-backed (USDT, binance coin o USD coin). La grande differenza tra entrambi i tipi di token stabili è che mentre UST di Terra è una “stablecoin” di tipo algoritmico, che ha un proprio sistema di signoraggio decentralizzato, USDT è una stablecoin centralizzata supportata da fiat, che allo stesso tempo rende un rischio. per il sistema finanziario tradizionale.

“Sebbene ci siano molti tipi diversi, le stablecoin algoritmiche come UST sono state di gran lunga il più controversopoiché non sono necessarie garanzie in valuta fiat o altre attività altamente liquide per supportare la stabilità del token”, spiegano fonti del settore.

Per Julius Baer, ​​quanto accaduto con Terra è “una chiara dimostrazione della mancanza di fiducia del mercato nella capacità delle stablecoin algoritmiche di correggere automaticamente qualsiasi opportunità di arbitraggio e mantenere la stabilità della parità. Un dato che rafforza l’opinione degli analisti della banca svizzera secondo cui “il Le autorità di regolamentazione si concentreranno sempre più sullo spazio della finanza decentralizzata (DeFi). e stablecoin, che non sono regolamentate.”

Gli Stati Uniti si sono messi al lavoro per ordinare il settore, come ha chiarito questa settimana il Segretario al Tesoro Janet Yellen, che ha sottolineato la stabilità delle valute durante un’apparizione davanti al Senato degli Stati Uniti. Tuttavia, gli esperti ritengono che un ulteriore controllo da parte delle autorità sarà un altro chiodo nella bara per i token digitali, di cui la fiducia è stata nuovamente gravemente danneggiata.

“Quello di cui l’industria delle criptovalute ha bisogno in questo momento è quello ricambia il sostegno e l’entusiasmo riguardo a come i token digitali si inseriscono nelle nostre vite sempre più digitalizzate, piuttosto che nelle normative governative”, esclama Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote Bank. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che è difficile dire se le vendite di criptovalute siano indicative di un calo a lungo termine. “I criptoevangelisti diranno che abbiamo già attraversato questa situazione e che queste risorse non solo sono stati recuperati, ma sono stati licenziati fino a raggiungere i massimi storici”, afferma Myron Jobson, analista presso Interactive Inventor.

“Ma ora l’ambiente è molto diverso”, sottolinea questo esperto, poiché i mercati si preparano un periodo di stretta monetaria che non si vedeva da due decenni, con una Federal Reserve (Fed) statunitense e altre banche centrali determinate a porre fine all’era del denaro a buon mercato e combattere l’inflazione. E non bisogna dimenticare che bitcoin sta per festeggiare solo 14 anni di storia.

“Gli appassionati di criptovalute possono vedere ogni calo come un’opportunità di acquisto, ma la convinzione sarà messa a dura provae per l’investitore medio è un promemoria tempestivo del rischio connesso all’investimento in un asset così altamente volatile”, aggiunge l’esperto.