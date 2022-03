USMNT vs. Messico: cosa dice il ruolo di Christian Pulisic nel Chelsea su come gli Stati Uniti dovrebbero usarlo contro El Tri

Gregg Berhalter ha dovuto aspettare un po’ di tempo per ricevere dal Chelsea un Christian Pulisic in forma. Data una scelta, tuttavia, si può immaginare che l’allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti avrebbe accettato felicemente tutti gli infortuni che hanno portato a questo momento se ciò avesse significato che ora il suo attaccante si sarebbe unito all’USMNT per qualcosa che si avvicinava al suo meglio per questi tre qualificazioni ai Mondiali decisive. Ed è così che per la prima volta in questa stagione Pulisic non lascia Londra con domande sul suo ruolo incombente.

Il colpo alla caviglia che ha subito nella vittoria della FA Cup di sabato sul Middlesbrough è stato un momento di cuore per l’USMNT, ma Pulisic ha almeno lavorato nel secondo tempo prima di essere ritirato da Thomas Tuchel. Ora, unendosi alla squadra di Berhalter domenica, il 23enne non ha mostrato alcun segno di complicazioni durature.

Sembra quindi che, per la prima volta dalla CONCACAF Nations League, gli Stati Uniti potrebbero vedere Pulisic al suo meglio. Gli ultimi mesi sono stati positivi per il principale talento offensivo d’America, che ha già iniziato più partite nella parte del 2022 di questa stagione rispetto alla fine del 2021, un periodo segnato da COVID-19 e infortuni. In sei delle nove partite da quando il Chelsea è tornato dal Mondiale per club Pulisic è stato titolare. Ciò include le partite più significative di quel periodo: la finale della Coppa EFL ed entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League contro il Lille, dove è diventato il primo azzurro dai tempi di Didier Drogba a segnare in casa e in trasferta contro lo stesso avversario negli ottavi di finale .

Pulisic si è laureato in uno stato sufficiente che quando non appare al fianco di Tuchel non sembra più l’inizio di un lungo periodo in esilio. Invece, quelle volte in panchina, l’impressione è che venga salvato per compiti più importanti che lo attendono. In effetti, è ragionevole presumere che se l’allenatore del Chelsea fosse improvvisamente incaricato di scegliere il suo XI titolare per una partita imperdibile, probabilmente nominerebbe un tre davanti di Mason Mount, Kai Havertz e Pulisic, un giocatore che fornisce costantemente nei momenti di frizione per club e nazione.

Come può l’USMNT metterlo nella posizione di farlo più frequentemente? Questa è la domanda che Berhalter deve affrontare sia nell’immediato termine sia in vista della Coppa del Mondo a novembre (se gli Stati Uniti finissero il lavoro e si qualificassero). Pulisic ha recentemente detto a ESPN che non vuole sentirsi come se dovesse essere il salvatore dell’USMNT. “A volte metto troppa pressione su me stesso per aver bisogno di fare qualcosa di speciale in cui devo solo giocare il meglio che posso”, ha detto.

Tutto bene e bene, ma nelle dure trasferte contro il Messico all’Estadio Azteca e il Costa Rica all’Estadio Nacional di San Jose, hai bisogno del tuo giocatore più importante per ottenere risultati. La migliore versione di Pulisic sarebbe un’arma preziosa in quegli ambienti ostili, ma per farlo ha bisogno di avere un sistema in cui brilla.

Il punto di partenza dovrebbe essere capire in cosa è bravo Pulisic per il Chelsea, cosa fa così bene che convince Tuchel a farlo partire. Forse la cosa più significativa, in particolare nei primi tre in cui si è ritrovato negli ultimi tempi, è che fa un sacco di colpi. Degli attuali giocatori nel roster del Chelsea solo Timo Werner (il cui relativo calo nella stima del suo allenatore è ugualmente significativo nell’ascesa di Pulisic) e Romelu Lukaku hanno segnato una media di più tiri in area di rigore ogni 90 minuti nelle ultime due stagioni rispetto ai 2.1 dell’americano. Nessuno nella rosa ha un rendimento di goal (xG) previsto da quei tiri più alto del suo 0,39. Vale la pena ricordare che un pezzo di questo set di dati è arrivato quando Pulisic ha vagato sui fianchi come un terzino esterno, ovunque lo metti lui entra nell’area e ottiene colpi.

Può indossare una maglia numero 10 e iniziare sulle fasce, ma per molti versi è meglio pensare a Pulisic come a qualcosa come l’incarnazione moderna di un bracconiere in area di rigore. Nel 2022 non puoi semplicemente stare in piedi e aspettare che la palla ti arrivi, ma devi invece cronometrare le tue corse alla perfezione. Nella finale della Coppa EFL gran parte dell’attenzione sull’errore iniziale di Pulisic è stata data al fatto che, beh, avrebbe dovuto segnare. Per quanto possa essere vero, è anche il caso che si sia posizionato molto astutamente sulla spalla di Joel Matip prima di sfrecciare su di lui al momento opportuno.

Per ogni errore come quello, hai un tocco del tipo che ha segnato contro Burnley, forse il gol più facile che segnerà in tutta la sua carriera, ma il tipo che tende a ricadere su un tipo specifico di giocatore. Pulisic è uno di questi.

Tiratore può essere, ma Pulisic non è particolarmente uno da creare per gli altri. Nelle ultime due stagioni i suoi assist previsti per 90 sono quasi la metà di quelli di Hakim Ziyech, mentre in 1500 minuti in meno Callum Hudson-Odoi ha due assist effettivi in ​​più rispetto ai 10 dell’americano. Pulisic cercherà di impegnare i difensori con la sua corsa diretta ma tende a non batterli così frequentemente. In Premier League i suoi totali xA di 0,08 in questa stagione e 0,12 nella scorsa stagione sono i più bassi della sua carriera.

Questo è forse l’aspetto più palesemente mancante del gioco americano, il genere di cose che altre ali di tiro a volume come Mohamed Salah e Heung-min Son hanno e che non ha. Pulisic può sparare, ma poiché è diventato un’elite in quell’abilità sembra aver perso la capacità di farli per gli altri. È ancora un altro modo in cui il suo gioco si è evoluto per diventare una specie di attaccante sotto mentite spoglie. E poi c’è questo, nelle ultime tre stagioni di Champions League e Premier League, 25 dei suoi 146 tiri in porta sono stati senza assistenza, in particolare meno di Mason Mount, per esempio. È il tipico tipo di prestazione che ti aspetteresti da un attaccante che sta finendo il lavoro creativo di un altro, piuttosto che da un centrocampista che si crea da solo.

Non sorprende quindi che sembri molto più a suo agio con Kai Havertz come centravanti del Chelsea rispetto a quando Romelu Lukaku guida la linea. Havertz è in grado di facilitare, in particolare con le spalle alla porta, in un modo che la firma del record dei Blues non può. Questo si addice a Pulisic, che ama correre dietro la difesa. Nota nella mappa dei passaggi sotto quanto vicini i due (il n. 10 e il n. 19 del Chelsea) sono tra loro nei passaggi di passaggio. Havertz attira i difensori, creando spazio dietro in cui Pulisic può sfrecciare.

La mappa dei passaggi del Chelsea per le partite europee e di Premier League in cui Christian Pulisic ha iniziato questa stagione TruMedia



Va tutto bene per il Chelsea, ma Berhalter non può mettere insieme la sua squadra comprando i talenti offensivi più richiesti da tutta Europa per decine di milioni (nemmeno il Chelsea può più farlo). Ha invece artisti del calibro di Ricardo Pepi, Jordan Morris e Jesus Ferreira, nessuno dei quali si profila immediatamente come attaccante creativo che eccelle nel trovare colpi per i compagni di squadra che scappano da loro.

Al momento in cui è stata nominata la squadra, c’era, tuttavia, un’opzione intrigante sul campo sinistro che avrebbe potuto consentire a Pulisic di fare ciò che sa fare meglio. Brenden Aaronson è generalmente visto come più un numero 10 o un attaccante interno, nelle qualificazioni ai Mondiali finora Berhalter lo ha generalmente usato come un’ampia opzione. Tuttavia, nelle partite di Champions League del Salisburgo ha generalmente ricevuto palla in aree più centrali con un corridore dietro di lui in Karim Adeyemi. Suona familiare? È facile vedere come sia Aaronson che Pulisic possano inserirsi in quel ritmo insieme abbastanza rapidamente.

Ed è così con schiacciante ironia che, nella prima occasione da così tanto tempo in cui gli Stati Uniti potrebbero godersi tre partite di Pulisic in piena forma, Aaronson ha subito un nuovo infortunio prima della vittoria per 4-1 della sua squadra sul Wolfsberg. Ciò lascerà Berhalter alla ricerca di altre opzioni. Gio Reyna del Dortmund ha fatto parte della rosa, tornando finalmente in forma dopo lunghi licenziamenti per infortunio. È il tipo di creativo n. 10 da cui, in teoria, Pulisic potrebbe prosperare. Tuttavia, a causa di quegli infortuni, il 19enne ha giocato un totale di 90 minuti nella campagna di qualificazione dell’USMNT, anche se era un titolare della squadra che ha vinto il torneo della Lega delle Nazioni della scorsa estate, battendo il Messico in finale. esso.

Indipendentemente da ciò che decide, Berhalter dovrà navigare tra i giocatori scomparsi per cercare di costruire una squadra che ottenga il massimo dalla sua più grande stella. Qual è la pausa internazionale senza una crisi di infortuni su cui sudare? Tuttavia, almeno questa volta gli infortuni sono per quelli intorno all’uomo principale degli Stati Uniti, mentre la star stessa è pronta e in attesa.