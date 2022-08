Uno studio rileva il virus del vaiolo delle scimmie in campioni anali di persone asintomatiche

Uno studio presso l’ospedale Bichat-Claude Bernard di Parigi, in Francia, ha rilevato il virus del vaiolo delle scimmie in campioni anali di uomini asintomatici che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM).

Questi risultati suggeriscono che la vaccinazione limitata a coloro con esposizione nota al virus del vaiolo delle scimmie potrebbe non essere sufficiente per prevenire l’infezione, secondo lo studio pubblicato negli Annals of Internal Medicine.

I ricercatori hanno eseguito retrospettivamente test PCR per il virus del vaiolo delle scimmie su tutti i tamponi anorettali raccolti nell’ambito di un programma di screening per le infezioni sessualmente trasmissibili.

Secondo le linee guida francesi, questo tipo di screening viene eseguito ogni 3 mesi tra MSM con più partner sessuali che prendono la profilassi pre-esposizione all’HIV (PrEP) o vivono con l’HIV e ricevono un trattamento antiretrovirale.

Delle 200 persone asintomatiche testate che erano negative per ‘N. gonorrhoeae’ e ‘C. trachomatis’, 13 (6,5%) campioni erano positivi alla PCR per il virus del vaiolo delle scimmie. Due delle 13 persone hanno successivamente sviluppato sintomi di vaiolo delle scimmie.

Non è noto se l’infezione asintomatica svolga un ruolo nella trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie. Ma l’attuale epidemia globale di vaiolo delle scimmie e la modalità di trasmissione da persona a persona possono fornire prove del fatto che potrebbe verificarsi una diffusione asintomatica o preclinica.

I ricercatori suggeriscono che “è probabile che sia necessaria una strategia ampliata di vaccinazione ad anello e altri interventi di salute pubblica nelle comunità a più alto rischio per aiutare a controllare l’epidemia”.