Uno studio raccomanda di posticipare la fecondazione in vitro a 90 giorni dal vaccino covid

Il vaccino contro il covid-19 può causare a reazione del sistema immunitario Quello interferisce con l’impianto dell’embrionePertanto, si raccomanda di posticipare la fecondazione in vitro di almeno 90 giorni dopo la vaccinazione. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista medica ‘Journal of the American Medical Association’ e co-autore del Dr. Jan Tesarik della clinica MAR&Gen di Granada. Nell’indagine si evidenzia che c’è aèsignificativa diminuzione del tasso di gravidanza nei pazienti trattati con fecondazione in vitro nei due mesi successivi alla vaccinazione contro il coronavirus.

Lo studio, condotto su 3.052 donne, mette a confronto i risultati raggiunti dopo la fecondazione in vitro in tre diversi periodi di tempo dopo la vaccinazione contro il coronavirus: circa 30 giorni, tra 30 e 60 e tra 61 e 90.

Raccomandazione ormonale

I risultati, secondo Tesarik e il dottor Russell Reiter, dell’Università del Texas, anch’egli autore del lavoro, indicano una significativa diminuzione del tasso di gravidanza nelle donne trattate nei primi due gruppi.

Nel frattempo, i pazienti che hanno ricevuto un trattamento IVF tra 61 e 90 giorni hanno avuto risultati moderatamente ridotti. Lo studio non ha riscontrato effetti negativi nelle donne che sono state trattate 91 giorni o più dopo aver ricevuto il vaccino.

Un’altra delle raccomandazioni dello studio è l’uso dell’ormone immunomodulatore melatonina per alleviare gli effetti avversi dei vaccini covid. Tuttavia, gli effetti di questo ormone sugli esiti della fecondazione in vitro dopo la vaccinazione restano da determinare, conclude il rapporto.