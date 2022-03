Uno studio mostra che un farmaco rallenta il cancro al seno nel 76% dei pazienti

Uno studio condotto dal direttore del Centro internazionale per il cancro al seno (IBCC), Javier Cortés, ha dimostrato che la droga trastuzumab deruxtecan migliora il sopravvivenza libera da progressione a 12 mesi di pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, uno dei più aggressivi. Secondo i dati ottenuti dal team internazionale di ricercatori, il farmaco rallenta la progressione del cancro nel 75,8% dei pazienti, rispetto al 34,1% ottenuto con il trattamento standard. Lo stesso studio, che secondo Cortés fornisce il risultati “più positivi nella storia del cancro al seno”indica che il tasso di scomparsa totale del tumore si verifica nel 16,1% dei pazienti, rispetto all’8,7% ottenuto con il trattamento standard, TDM1.

Il farmaco agisce come a Cavallo di Troia, superare in astuzia le cellule tumorali per entrare e distruggerle. Il farmaco viene somministrato per via endovenosa e viaggia attraverso il sangue fino alle cellule tumoralidove riconosce il gateway per queste cellule maligne, nel qual caso il recettore HER2 entra inosservato e rilascia la chemioterapia che trasporta per distruggerle, senza danneggiare altre cellule sane.

La sopravvivenza globale a 12 mesi è stata del 94,1% tra i pazienti nel braccio trastuzumab deruxtecan rispetto all’85,9% tra i pazienti nel braccio TDM1, mentre il tasso di risposta globale è stato del 79,7% con il primo rispetto al 34,2% nel secondo.

524 pazienti provenienti da 169 centri in 15 paesi hanno partecipato alla ricerca, svolta tra il 20 luglio 2018 e il 23 giugno 2020. Lo studio ‘Destiny Breast-03’ è pubblicato questo giovedì sulla rivista “Il New England Journal of Medicine”.

Risultati

I risultati sono stati così positivi che il farmaco è diventato il nuovo standard di cura seconda linea per pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo, 20% del totale.

“Questo farmaco è così innovativo e migliora la prognosi così evidente rispetto all’attuale trattamento standard che potremmo trovarci di fronte al farmaco più attivo nella storia del cancro al seno”, ha dichiarato Cortes.

Il direttore dello studio ha anche previsto, seppur in via preliminare, che il farmaco “potrebbe eventualmente curare la malattia in alcuni pazienti, perché abbiamo visto che il tumore scompare nel 16% dei casi, o, almeno, per aumentare le reali possibilità di cronicizzare la malattia”.

Infatti, visti i risultati dello studio, Cortés prevede che il farmaco “avanzerà nella prima linea di trattamento e nei tumori localizzati anche per valutare la de-escalation del trattamento chemioterapico”.

Al contrario, ha causato trastuzumab deruxtecan polmonite (infiammazione polmonare) nel 10,5% dei casi, rispetto all’1,9% del trattamento finora standard. In ogni caso, i responsabili dello studio affermano che lo stretto monitoraggio o follow-up dei pazienti trattati con il nuovo farmaco lo consente rilevare, trattare precocemente e controllare questo effetto avverso “nella stragrande maggioranza” dei pazienti.

L’indagine contrastuzumab deruxtecan nel carcinoma mammario HER2-positivo continua e, per tutto il 2022, sarà presentata nuovi dati su tossicità, qualità della vita ed efficacia contro le metastasi cerebrali attive, come ha annunciato Cortes.