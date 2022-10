Uno studio di Harvard mette in guardia dai rischi di un alimento molto comune

È di gran lunga uno dei Alimenti più salvato. Pertanto, è presente nella stragrande maggioranza di dispense. Ancora di più da quando vengono venduti opzioni precotte che sono pronti in un minuto nel microonde. Riguarda riso bianco. Un prodotto presente in molti piatti, e di cui fa parte piramide alimentare di uno dieta sana e del dieta mediterranea. Tuttavia, uno studio di Università di Harvard dubitare che a consumo giornaliero essere favorevole. Inoltre, assicura che possa aumentare il rischio di soffrire malattie.

Il riso bianco è ricco amido. Sebbene il valore dell’indice glicemico dipenda dal grado di elaborazione e dal tempo di cucinandocontenuto amilosio è superiore a quello dei cereali integrali. Inoltre, il riso contribuisce principalmente alla carico glicemico nella dieta delle popolazioni che lo consumano come alimento base della loro dieta, come avviene in Cina e Giappone.

L’indice glicemico mostra il impatto che ha un alimento nei valori di glucosio in sangue di organismo. Il consumo di riso aumenta i livelli di zucchero sul sangue, che aumenta il rischio di sofferenza diabete di tipo 2. Il titolo dello studio non lascia dubbi su cosa può causare un’assunzione giornaliera di questo alimento. ‘Consumo di riso bianco e rischio di diabete di tipo 2’. Il rapporto, pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘The British Medical Journal’, specifica che il rischio di soffrire della malattia può aumentare fino al 17%.

Studi contrastanti

Visto l’allarme di questi dati, hanno fatto indagini parallele. Come nel caso del fatto che sia buono da bere o meno bicchiere di vino giornalmente o consumare cioccolatoin questa materia c’è anche ambivalenza. Un rapporto pubblicato sull”European Journal of Nutritional’ respinge le conclusioni degli esperti di Harvard. Ricercatori del Università Nazionale di Singapore ha condotto uno studio su 45.411 cinesi residenti nel Paese e ha raggiunto un altro risultato: la stima precisa del rischio dipendeva in gran parte dal cibo a cui veniva sostituito.

Pertanto, lo studio ha rivelato che la sostituzione di una porzione giornaliera di riso con noodles, carne rossa e pollame era associata a un alto rischio di diabete di tipo 2. Al contrario, cambiarla con una porzione di un piano bianco o integrale era legata a un minor rischio di malattia.