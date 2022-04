Uno stile di vita sano ritarda la possibile insorgenza dell’Alzheimer

Un nuovo studio suggerisce che uno stile di vita sano è associato un’aspettativa di vita più lunga sia negli uomini che nelle donne e che le donne vivano una parte maggiore degli anni rimanenti senza soffrire della malattia Alzheimer, come pubblicato dai ricercatori in ‘The BMJ’.

I risultati mostrano che uno stile di vita sano è associato a un’aspettativa di vita più lunga, ma soprattutto anni in più non significano anni in più vissuti con l’Alzheimer. Si prevede che il numero di persone con Alzheimer e altre demenze triplicherà in tutto il mondo entro il 2050, da circa 57 milioni nel 2019 a 152 milioni nel 2050.

uno stile di vita sano -esercizio fisico adeguato, impegno cognitivo e una dieta sana- può ridurre il rischio di demenza e prolungare l’aspettativa di vita. Inoltre, il raggiungimento di un’età avanzata è associato ad un aumentato rischio di Alzheimer. Quindi, mentre uno stile di vita più sano può ritardare l’insorgenza della demenza di Alzheimer, può aumentare gli anni trascorsi con la malattia.

Per approfondire questa domanda meno nota, un team di ricercatori americani e svizzeri ha esaminato il possibile impatto di uno stile di vita sano sul numero di anni trascorsi con e senza l’Alzheimer.

Lo studio ha esaminato i dati di 2.449 partecipanti di età superiore ai 65 anni (età media 76), nessuna storia di demenza, nell'ambito del Chicago Health and Aging Project (CHAP).

I partecipanti hanno compilato questionari dettagliati su dieta e stile di vita ed è stato sviluppato un punteggio di stile di vita sano basato su: una dieta ibrida mediterranea-DASH (una dieta ricca di cereali integrali, verdure a foglia verde e frutti di bosco e povera di carni rosse/fritte e veloci) ; stimolare le attività cognitive (leggere, visitare un museo o fare cruciverba) nell’ultima fase della vita; almeno 150 minuti a settimana di attività fisica; Vietato fumare; consumo di alcol da basso a moderato.

Per ogni fattore di stile di vita, i partecipanti hanno ricevuto un punteggio di 1 se soddisfacevano i criteri di salute e 0 in caso contrario. I punteggi dei cinque fattori di stile di vita sono stati aggiunti per ottenere un punteggio finale da 0 a 5. Un punteggio più alto indicava uno stile di vita più sano.

Dopo aver tenuto conto di altri fattori potenzialmente influenti, come l’età, il sesso, l’etnia e l’istruzione, i ricercatori hanno scoperto che, in media, l’aspettativa di vita totale all’età di 65 anni per le donne e gli uomini sani era rispettivamente di 24,2 e 23,1 anni. Ma per le donne e gli uomini con stili di vita meno sani, l’aspettativa di vita era inferiore: 21,1 e 17,4 anni, secondo lo studio.

Per donne e uomini con uno stile di vita sano, Il 10,8% (2,6 anni) e il 6,1% (1,4 anni) degli anni rimanenti sono vissuti con l'Alzheimer, rispettivamente, contro il 19,3% (4,1 anni) e il 12% (2,1 anni) dei partecipanti allo studio con uno stile di vita meno sano. All'età di 85 anni, queste differenze erano ancora più evidenti.

Sebbene lo studio fosse basato sulla popolazione con follow-up a lungo termine, è uno studio osservazionale e come tale non può stabilire la causa. Tuttavia, i ricercatori concludono che il loro lavoro “suggerisce che l’aspettativa di vita prolungata a causa di uno stile di vita sano non è accompagnata da un aumento degli anni di vita con la demenza di Alzheimer”.

Le stime dell’aspettativa di vita qui presentate “potrebbe aiutare gli operatori sanitari, i responsabili politici e le parti interessate a pianificare i servizi sanitari, i costi e le esigenze futuri“, aggiungono.

In un editoriale collegato, un ricercatore dell’Università del Michigan sottolinea le “importanti implicazioni dello studio per il benessere delle popolazioni che invecchiano e per le relative politiche e programmi di salute pubblica”.

Sostiene che lo sviluppo e l’attuazione di programmi di intervento per ridurre il rischio del morbo di Alzheimer e di altre demenze è di vitale importanza negli sforzi globali per ridurre la pressione sui sistemi sanitari stressati, sugli operatori sanitari e sui prestatori di assistenza sia retribuiti che non retribuiti.