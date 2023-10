Unisciti alla tendenza: 5 gilet di Zara che fanno sognare le esperte di moda.

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

Zara tiene una amplia variedad de chalecos por los que suspiran las expertas en moda, puedes conseguir el básico de esta temporada por mucho menos de lo que parece. Puedes conseguir la prenda de entretiempo por excelencia con el estilo que más te gusta, un básico que se convertirá en tu mejor aliado. Un toque sport para salir a pasear o un estilo más de traje para ir a la oficina, en tu armario no puede faltar alguno de estos chalecos, son de Zara y te ayudarán a pasar los primeros fríos de la temporada.

Zara tiene los 5 chalecos por los que suspiran las expertas en moda

Un clásico de esta temporada es el chaleco acolchado de Zara. Lleva décadas estando en los armarios de medio país. Es un tipo de chaleco que podemos llevar hasta en invierno con un jersey grueso debajo. Está disponible en varios colores y combina con absolutamente todo, desde un vestido de punto, hasta el traje para ir a la oficina. Cuesta menos de 40 euros.

El chaleco de felpa es otro de los básicos para estos días de otoño que están por llegar. Los puedes llevar solos o acompañados de una camisa o de cualquier camiseta. Tienen un estilo deportivo que quedará de lujo con determinados complementos. Unos pantalones de vestir y un collar pueden darte el look ideal para un día de oficina. Se venden por solo 15 euros.

Este chaleco acolchado con bolsillos es un buen aliado de estos días en los que necesitamos conseguir un look versátil y favorecedor. Es calentito, original y combinará con todo. El acolchado siempre añade un toque lujoso y de calidad a nuestro día a día. El color gris de este es precioso, no es de extrañar que se agote por momentos, pese a los casi 50 euros que cuesta.

El chaleco sastre de lino es una de las tendencias del verano que se mantiene en otoño y lo hace por todo lo alto. Es una prenda de esas con las que puedes lucirte, ya sea sin nada debajo o con un simple top de tirantes los días de más calor, como con el uso de un jersey o una camisa cuando haya más frío. Se vende en Zara por 25 euros.

Este chaleco largo con estructura será uno de los que no podrás escapar de la nueva colección de Zara. Descubrirás un tipo de complemento para tu día a la última. Como chaqueta de entretiempo es perfecto y cuesta menos de 40 euros.

