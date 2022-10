Unilever prevede che i costi e i prezzi continueranno a crescere nel 2023

Unilever ha ottenuto una crescita a doppia cifra nell’ultimo trimestre, grazie a ulteriori aumenti dei prezzi. La pressione sui costi rimarrà elevata nel 2023, sospetta il CEO uscente Alan Jope, ma il produttore di Dove e Magnum continuerà a investire.

Migliora ancora i margini

Le vendite sono aumentate del 17,8% nel terzo trimestre, trainate da un aumento delle vendite di fondo del 10,6%. Sebbene il produttore di Knorr e Dove abbia nuovamente aumentato i prezzi del 12,5 %, i volumi sono diminuiti solo dell’1,6 %. Questo è molto meno rispetto al suo concorrente Kraft Heinznonostante aumenti di prezzo simili.

I “marchi da miliardi di euro”, che rappresentano oltre il 50 % delle vendite del gruppo, sono cresciuti del 14 %. Il CEO Alan Jope, che presto si dimetterà, ha affermato che la recente ristrutturazione sta aiutando a “fornire una crescita coerente attraverso un modello operativo più semplice e più incentrato sulla categoria”. Secondo quanto riferito, c’erano già “segnali incoraggianti” di una maggiore responsabilità e un processo decisionale più rapido.

Per l’intero anno, Unilever alza le sue previsioni. La crescita sottostante delle vendite supererà ora l’8 %, nonostante i volumi di vendita inferiori. Inoltre, nel 2023 i prezzi non sembrano scendere, anzi. Non solo Jope ritiene che la pressione sui costi rimarrà elevata il prossimo anno, ma Unilever si impegna anche a continuare a investire e persino ad aumentare i livelli di investimento. Come si può fare? Attraverso “prezzi forti”. La società prevede inoltre di aumentare i margini nel 2023 e nel 2024, anche attraverso aumenti di prezzo. Tuttavia, gli analisti hanno appena avvertito Kraft Heinz che il tetto dei prezzi potrebbe essere in vista.