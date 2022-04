Unilever aumenta le vendite dell’11,8% nel trimestre, a 13.800 milioni di euro

Unileverspecializzato nella vendita di prodotti di base e che vanta marchi come Mimosina o Fluocarilha presentato a crescita sottostante delle vendite del 7,3% nel primo trimestre. Di questa percentuale, gli aumenti di prezzo hanno avuto un contributo positivo dell’8,3%, mentre i volumi sono diminuiti dell’1%.

Il fatturato totale è aumentato dell’11,8%, a 13,8 miliardi di euro, compreso un impatto valutario del 3,5%. La società con sede nei Paesi Bassi ha mantenuto il dividendo trimestrale a 0,4268 euro per azione e ha avviato la prima tranche da 750 milioni di euro di un programma di riacquisto di azioni fino a 3.000 milioni di euro.

Alan Jope, CEO, ha commentato che “il contesto di un aumento significativo dei costi di input è molto impegnativoperché hanno accelerato ancora di più durante i primi tre mesi dell’anno”.

“C’è altro da fare mentre gestiamo la nostra attività attraverso un’inflazione dei costi senza precedenti, ma stiamo facendo buoni progressi. Ci impegniamo a mantenere questo passo avanti nella nostra crescita e competitività”.

PREVISIONI PER IL 2022

Per quanto riguarda la previsione per l’anno nel suo insieme, Jope ha spiegato che “continuiamo a prevedere un’inflazione dei costi di input di circa 2.100 milioni di euro nel primo semestrema lo scoppio della guerra in Ucraina e il relativo aumento dell’inflazione delle materie prime abbiamo aumentato le nostre previsioni di costo per la seconda metà del 2022“.

“Stiamo attualmente aspettando un’inflazione dei costi degli input per il secondo semestre che si aggirerebbe intorno ai 2.700 milioni di euro. Questo periodo di inflazione senza precedenti ci costringe a intraprendere ulteriori azioni sui prezzi con un certo impatto sul volume di conseguenza. Ora prevediamo una crescita delle vendite di fondo nel 2022 individuare all’estremità superiore dell’intervallo precedentemente guidato compreso tra 4,5% e 6,5%“, ha indicato il dirigente.

“Ci auguriamo che il margine operativo sottostante per il primo semestre rientra nel nostro intervallo guidato del 2022 del 16%-17%. A seguito del previsto aumento dei costi nel secondo semestre, si prevede attualmente il il margine operativo sottostante per l’intero anno è all’estremità inferiore di tale intervallo. La più grande area di incertezza e volatilità riguarda i costi. Prevediamo di ripristinare il margine attraverso risparmi sui prezzi e sui costi durante il 2023 e il 2024con la normalizzazione delle condizioni di mercato”, ha concluso Jope.