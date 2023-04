Unas scarpe da montagna Quechua a meno di 20 euro: esistono e si trovano da Decathlon.

Le migliori zapatillas Quechua da montagna a meno di 20 euro

Se sei amante della natura e ti piace fare trekking o escursioni, non puoi non avere le migliori zapatillas per affrontare ogni tipo di terreno. Per questo motivo, ti consigliamo di scegliere i modelli delle negozi specializzati in attività e sport all’aria aperta come Decathlon. Qui troverai le migliori zapatillas Quechua da montagna, adatte a ogni esigenza, e il prezzo sarà sorprendentemente basso, solo 17,99 euro.

Le Quechua da montagna più economiche del mercato

Se cerchi le migliori zapatillas per camminare su ogni tipo di terreno, ti consigliamo di scegliere il modello di Quechua che sta facendo impazzire tutti gli appassionati di trekking e di sport all’aria aperta. Si tratta del modello Quechua NH150 in colore grigio, perfetto per le donne che vogliono camminare in montagna con il massimo comfort.

Queste zapatillas sono state progettate specificamente per poter affrontare ogni tipo di percorso con un dislivello moderato e per essere utilizzate in tempo asciutto. Sono un modello leggero che offre il massimo comfort di una scarpa sportiva e la presa di una scarpa da montagna. Inoltre, la punta è rinforzata per una maggiore protezione.

Suola adatta ai sentieri per pedoni

Esse hanno una suola studiata e testata nei laboratori dell’azienda, che garantisce una perfetta aderenza e resistenza sulle superfici morbide (come i sentieri forestali) o rocce (come i sentieri costieri). Tuttavia, se le usi su strada o asfalto, potresti causare un’eccessiva usura delle zapatillas e sentirsi a disagio.

Impatto ambientale ridotto

Questo modello di zapatillas è stato creato con una particolare attenzione all’ambiente, infatti, l’empeine, la linguetta e il collo, i lacci e le presille, la fodera della soletta sono realizzati al 100% in poliestere riciclato. Inoltre, il 24% delle parti rinforzate è in poliestere riciclato e la suola è in gomma riciclata al 30%. Se vuoi acquistare le Quechua della gamma NH150, non aspettare oltre. Troverai questo modello in tutte le negozi Decathlon al prezzo eccezionale di 17,99 euro (taglie 35-42).

