Unai Emery, i giocatori del Villarreal possono tenere la testa alta dopo aver quasi portato a termine l’epico sconvolgimento della Champions League

Martedì il Villarreal CF ha scritto brevemente se stesso nella storia della UEFA Champions League producendo un magnifico 2-0 nel primo tempo contro il Liverpool dopo aver segnato due gol all’andata. Era la roba di cui sono fatti i sogni all’Estadio de la Ceramica quando Etienne Capoue è diventato il fornitore due volte per portare Boulaye Dia per un vantaggio iniziale e poi Francis Coquelin per il pareggio cruciale.

Non avendo alcuna possibilità prima della partita, il Villarreal è stata la squadra migliore per la prima metà della gara di ritorno dopo aver tenuto il Liverpool a reti inviolate per quasi un’ora nella prima. Considerando la disparità finanziaria tra i due, questo legame avrebbe dovuto probabilmente essere terminato prima che iniziasse, ma non lo è stato. La squadra di casa ha anche tenuto conto dell’assenza del capocannoniere Arnaut Danjuma, con Dia e Gerard Moreno in forma incerta in testa.

Per un breve periodo, almeno, Unai Emery ei suoi giocatori sembravano in grado di fare l’impensabile e il modesto pubblico di casa di meno di 22.000 spettatori stava davvero assistendo al miracolo che avevano voluto. Alla fine, perdere contro la migliore squadra d’Europa non è nulla di cui vergognarsi, tuttavia: la squadra della Liga può tenere la testa alta mentre lotta per assicurarsi un ritorno europeo da qui alla fine della stagione.

Gli uomini di Emery erano come uomini posseduti mentre incanalavano lo spirito del Deportivo La Coruna che ha superato lo svantaggio di 4-1 all’andata contro l’AC Milan nei quarti di finale del 2004 alla ricerca dell’impossibile. Primo ad ogni pallone e con enorme fame, il Villarreal ha battuto il Liverpool in ritirata e l’intervallo non è arrivato abbastanza velocemente per i Reds, che non sono riusciti a raccogliere un solo tiro in porta.

Solo al 62′, infatti, il gol di Fabinho che il sogno dei padroni di casa ha iniziato a svanire con Geronimo Rulli ancora una volta discutibile mentre i colossi della Premier League hanno trovato la rete. Luis Diaz ha pareggiato la notte solo cinque minuti dopo e ha ripristinato il vantaggio di due gol del Liverpool. A quel punto, era chiaro che gli spagnoli erano completamente esauriti.

Sadio Mane ha strofinato il sale sulle ferite aperte dirigendosi verso l’ultimo quarto d’ora quando ne ha aggiunto un terzo per spazzare via ogni speranza persistente. A quel punto, era iniziata la cattiva disciplina e Rulli era particolarmente colpevole di ulteriori decisioni avventate che lo vedevano precipitarsi selvaggiamente dal suo obiettivo per offrire a Mane la possibilità di segnare.

Risultato a parte, questa è stata una serata che vivrà a lungo nei ricordi dei fan di El Submarino Amarillo. Probabilmente è il top della sconfitta contro l’Arsenal nel 2006 e invece di soffermarsi su quello che sarebbe stato se Alisson Becker fosse stato penalizzato per il rigore su Giovani Lo Celso, si parlerà dei gol di Dia e Coquelin negli anni a venire.

Emery dovrebbe anche prendere coraggio dalla prestazione della sua squadra. Il tattico basco ha assaporato la famigerata capitolazione della Champions League a Barcellona con il Paris Saint-Germain in passato e questo non è stato affatto lo stesso tipo di crollo. In effetti, può essere considerato solo un crollo perché il Villarreal ha reagito dall’orlo del baratro per farcela.

Invece, a meno di due anni dal suo arrivo allo stadio precedentemente noto come El Madrigal, Emery ha regalato al modesto club il suo primo grande trofeo e un’avventura di cui molti club “d’élite” farebbero invidia, battendo Juventus e Bayern. Monaco fuori concorso.

Mentre gli italiani perseguono una controversa Super League contro la quale i tedeschi si sono scagliati contro, questi coraggiosi spagnoli ci hanno ricordato che i club possono ancora competere nonostante non possiedano lo stesso livello di ricchezza di alcune delle principali luci d’Europa e devono essere celebrati per quell’impresa.