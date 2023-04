Una vera scoperta: ecco le nuove scarpe Quechua di Decathlon

La primavera è alle porte e forse hai voglia di metterti in forma e iniziare a correre oppure hai intenzione di dedicare i weekend alla natura e ti piace fare escursioni a piedi o trekking. Qualsiasi attività tu scelga, è compatibile con le nuove scarpe Quechua, un vero e proprio tesoro che troverai solo da Decathlon e che si sono già affermate come il best seller della stagione.

Le nuove scarpe Quechua che stanno spopolando su Decathlon

Quechua è uno dei marchi propri di Decathlon e i suoi prodotti sono realizzati da esperti del settore. Per quanto riguarda i modelli di calzature sportive, solitamente sono progettati da autentici specialisti del trekking e dell’escursionismo e nel caso del modello che sta spopolando al momento, sono stati progettati e testati appositamente per percorsi di trekking su terreni poco accidentati, ma sono anche perfetti per le giornate calde.

Si tratta del modello Quechua NH500 in colore verde neon. Un paio di scarpe che possono essere utilizzate anche per camminare in città o per correre leggermente. Non sono scarpe da running, ma se ti alleni in strada e vuoi fare un po’ di corsa, puoi farlo perfettamente.

Infatti, hanno un’ammortizzazione speciale grazie alla loro intersuola in schiuma EVA. Inoltre, la parte superiore in maglia traspirante permette una perfetta ventilazione del piede, rendendole le migliori scarpe da indossare in primavera e soprattutto in estate.

Questo modello di scarpe sportive ha anche punti di contatto di 2,5 centimetri per rendere più sicuro ogni passo sui terreni montuosi, specialmente quando si cammina su sentieri che possono essere scivolosi anche se asciutti. Inoltre, troviamo anche una parte termosaldante nella punta per limitare le cuciture e il fatto che il design sia parzialmente ecologico con la suola contenente il 30% di gomma riciclata, riducendo così il suo impatto ambientale.

Non perdere le scarpe della stagione. Comode, fresche e anche belle, si abbinano perfettamente sia con l’abbigliamento sportivo che con jeans o una gonna o un vestito per le vacanze. Disponibili nei negozi fisici Decathlon e nel loro negozio online, il prezzo di queste scarpe è di solo 29,99 euro (taglie 35-42). Le trovi anche in oro e rosa pallido.

