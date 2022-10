una ‘start-up’ mira a porre fine al vecchio modello di compra-usa-lancia

Il economia circolare sta diventando sempre più protagonista nella società e nelle case spagnole che si impegnano per a sistema più sostenibile per tutti.

La necessità di dare a seconda vita a quegli elementi che di regola consideravamo completamente spremuto.

E con quel compito, c’è un ‘avviare‘ che mira a farla finita con il vecchio modello di compra-usa-lanciache sta diventando obsoleto in una società sempre più consapevole del ambiente.

Il tuo nome, tecfyse la sua missione, offrire elettrodomestici nuovi o ricondizionati -che sono quelli con qualche danno o guasto e che vengono riparati in modo che siano nuovamente operativi- e prodotti tecnologici in cambio del pagamento di un tariffa mensile all’insegna della sostenibilità ambientale, della flessibilità nei tempi di pagamento e consumo e della fiducia di essere prodotti garantiti per tutto il periodo di abbonamento.

La quota comprende il trasporto dell’attrezzatura, la garanzia di installazione e riparazione durante tutti i mesi contrattualizzati. Inoltre, una volta scaduto il contratto, potrai scegliere se mantenere quell’elettrodomestico o sostituirlo con un nuovo modello.

Tecfys, che afferma di essere l’unica azienda spagnola ad offrire questo tipo di servizio in Spagna, ha tutti i tipi di apparecchiature elettroniche sul suo sito web, da smartphone, televisori, computer e i suoi accessori ad elettrodomestici di grande e piccolo formato come frigoriferi, lavatrici, macchine da caffè o aspirapolvere.

Un modo per risparmiare e contribuire da parte nostra a rendere un mondo più sostenibile.