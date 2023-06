Una sorprendente collezione di stoviglie che conquista: Zara Home amplia il proprio campo d’azione.

Vajilla di porcellana con filo invecchiato: l’ultima proposta di Zara Home

Se stai cercando una vajilla elegante e personalizzata per la tua tavola in questa nuova stagione estiva, non perdere l’occasione di scoprire la nuova proposta di Zara Home. Una vajilla diversa ma affascinante, dal prezzo così conveniente che non potrai resistere.

Vajilla di porcellana con filo invecchiato: l’eleganza vintage

La vajilla di porcellana con filo invecchiato è disponibile in tre colori: verde acqua, blu e beige chiaro. Un dettaglio che le conferisce un tocco vintage e sofisticato al tempo stesso, perfetto per qualsiasi stile di arredamento. Inoltre, puoi scegliere tra diverse opzioni, come piatto piano, piatto fondo, piatto da dessert, piatto per la pasta, ciotola e tazza.

La porcellana di alta qualità e resistenza garantisce una lunga durata e un brillante splendore. Inoltre, la vajilla è adatta per l’uso in lavastoviglie e forno a microonde, il che la rende pratica per l’uso quotidiano.

Vajilla di porcellana con filo invecchiato: l’opzione perfetta per ogni occasione

Con un design raffinato e originale, la vajilla di Zara Home è l’opzione ideale per sorprendere i tuoi ospiti in ogni occasione. Non perdere l’opportunità di acquistare la tua vajilla preferita, a un prezzo conveniente tra 3,99 e 9,99 euro a pezzo. Tra le diverse opzioni disponibili, il piatto piano con un diametro di 27 cm e il piatto fondo con un diametro di 19 cm e 5 cm di profondità sono i più venduti. Ma non dimenticare il piatto da dessert, la ciotola e la tazza, tutti disponibili ad un prezzo ragionevole.

Acquista ora la tua vajilla di porcellana con filo invecchiato di Zara Home e rendi la tua tavola ancora più accogliente ed elegante.

