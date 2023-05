Una nuova gemma di Zara è così: una camicia bianca con tessuto rustico.

Troviamo una varietà di bluse che si distinguono per i loro colori, tessuti e altro ancora. Adesso abbiamo trovato la camicia bianca con tessuto rustico. È in vendita da Zara.

Noterai che offre comfort e versatilità, il che la rende una delle più importanti della stagione.

Come è la camicia bianca con tessuto rustico

È il modello oversize con tessuto piuttosto rustico, il che offre più eleganza al capo che puoi abbinare con molte altre cose per una perfetta combinazione. Si distingue per il colletto a risvolto e le maniche lunghe, e si chiude frontalmente con bottoni.

All’esterno realizzata al 100% in cotone, da Zara consigliano che prendersi cura dei propri capi è prendersi cura dell’ambiente.

Per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lava sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

In questo caso, si consiglia di lavare in lavatrice max. 30ºC. Centrifugato corto, non usare candeggina/sbiancante, stirare a temperatura massima di 110ºC, non usare l’asciugatrice e stirare senza contatto con il vapore per recuperare la sua forma originale.

Le migliori combinazioni possibili

Hai la camicia per andare al lavoro, a una cena e persino per una festa quando vuoi essere qualcosa di più informale ma sempre elegante.

Per quanto riguarda l’abbinamento con altri capi, spicca la gonna arancione di Zara che ha un prezzo di 19,95 euro, la collana metallica con le piastrelle che le conferisce totale distinzione e che ha un prezzo di 22,95 euro, oltre all’intimo che le sta meglio come il bralette a 22,95 euro e le mutandine abbinabili con ricami a prezzo di 19,95 euro.

Se sei interessato a questo modello di camicia, devi sapere che da Zara ce ne sono molti altri sia bianchi, che con vari dettagli, monocolore, di diversi colori e persino con stampe. Scegli le tue.

Dove acquistare questa camicia

È disponibile sul sito web di Zara ed è il modo migliore per acquistarla se conosci già la tua taglia. Il prezzo è di 22,95 euro, e le taglie disponibili vanno dalla XS alla XL. Sul sito web puoi consultare la guida alle taglie per maggiori informazioni e se desideri acquistarlo in un negozio fisico, puoi anche verificare se è disponibile con un semplice clic.

Puoi anche informarti sulle spese di spedizione, cambi e resi. È tutto sul sito web e ben spiegato.

