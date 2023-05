Una nuova e vivace collezione di stoviglie: ecco la novità che sta spopolando nei negozi Zara Home.

La vajilla è uno degli elementi indispensabili che si possono trovare in qualsiasi casa, poiché è necessario avere un set di piatti in cui servire i diversi pasti del giorno, che può diventare ancora più speciale quando viene utilizzato solo in occasioni molto importanti come Natale o altre festività. Oggi ti presentiamo una nova vajilla di Zara Home che conquista a prima vista grazie a un’estetica originale e divertente che diventerà la grande protagonista della tua tavola ogni volta che la utilizzerai.

Nell’ampio catalogo di Zara Home puoi trovare una grande varietà di stoviglie in diversi disegni e materiali, alcune già complete e altre in vendita in singole parti in modo che tu possa costruirla secondo i tuoi gusti e le tue necessità, qualcosa che è sempre utile per crearla completamente adattata a te. Questo negozio della Galizia ha successo sia nel nostro paese che all’estero, poiché è presente in 26 paesi attualmente, con circa 300 punti vendita in totale.

La meravigliosa vajilla dipinta di Zara Home

Si tratta della Vajilla pintada, un magnifico set di piatti che puoi acquistare singolarmente in diverse dimensioni e che conquista a prima vista grazie a un’estetica accattivante, perfetta per la primavera-estate poiché è disponibile in colori allegri e disegni vivaci che daranno un tocco divertente e piacevole alla tua tavola. Questi sono i pezzi che puoi acquistare:

Piatto fondo dipinto

Questo piatto fondo ha un disegno dipinto originale con posizione di disegni, disponibile in tre colori (blu scuro, rosso, rosa). Ha un diametro di 90 cm e un peso di 580 g, con un prezzo per ogni piatto di € 25,99. Realizzato al 100% in loza, sono piatti adatti sia per lavastoviglie che per microonde.

Piatto dessert dipinto

Se vuoi puntare su questa vajilla nella tua casa, potrai anche portare a casa i piatti dessert, con un design anche questo dipinto con posizione di disegni, e in questo caso con un diametro di 23 cm. Il prezzo è di € 19,99 ed è disponibile in tre colori (verde, giallo, azzurro chiaro). Realizzato anche al 100% in loza, è adatto sia per l’utilizzo in microonde che in lavastoviglie.

Piattino dipinto

Non può mancare un piccolo piatto, ideale per tazzine di caffè o biscotti, anche questo con un design dipinto con disegno posizionato, in questo caso disponibile in fino a quattro colori (verde, giallo, blu scuro, rosa). Con un prezzo di € 14,99, è realizzato al 100% in loza e puoi utilizzarlo sia in lavastoviglie che in microonde.

