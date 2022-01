Una nave da crociera MSC con diversi positivi a bordo attracca a Barcellona

La crociera MSC ‘Grandiosa’ ha attraccato questo sabato nel porto di Barcellona Con diversi positivo al covid a bordo, da Palma di Maiorca, dopo averne sbarcati altri contagiati in Francia e in Italia durante le soste precedenti.

Secondo quanto riportato da TV-3, nella capitale catalana sono sbarcati 11 membri dell’equipaggio contagiati dal virus e 4 passeggeri, anche se le fonti di MSC consultate da Efe non hanno specificato se sono stati contati i positivi.

I media delle Isole Baleari hanno riferito ieri, venerdì, che 15 passeggeri infetti sono sbarcati a Palma.

La nave Era già lo scorso 1 gennaio a Barcellona, ha fatto scalo a Marsiglia (Francia), ha poi attraversato l’Italia e, dopo una tappa a Palma, è arrivato questo sabato a Barcellona.

Al contrario, le autorità sanitarie maltesi non hanno consentito alla crociera di visitare quel territorio.

prove periodiche

Il protocollo MSC richiede ai passeggeri e all’equipaggio di essere vaccinati contro il virus e di sottoporsi a un test prima dell’imbarco, oltre a test più periodici, secondo la compagnia.

“Grazie al applicazione più rigorosa di questo protocollo – e come previsto alla luce della più recente evoluzione della pandemia globale a terra – continuiamo a identificare un numero limitato di casi tra passeggeri ed equipaggio a bordo delle nostre navi.

“Questo dimostra che il nostro protocollo è efficace, consentendoci di identificare, isolare e prenderci cura delle persone e dei loro contatti stretti e di proteggere tutti gli altri passeggeri, l’equipaggio e le comunità che visitano le nostre navi”, aggiunge.

I positivi rilevati a bordo sbarcano nei porti dove arriva la nave, dove si trovano successivamente devono mettere in quarantena, secondo le normative di ciascun Paese, le cui spese sono a carico di un’assicurazione che deve essere contratta.

Inoltre, Diversi passeggeri hanno denunciato sui social che nonostante essendo negativi non sono stati autorizzati a sbarcare e visita le città dove si ferma la crociera, a meno che la fermata non sia la destinazione del tuo viaggio.

Testimonianza di un passeggero

Núria Valcárcel, un passeggero salito a bordo della nave da crociera il 1 gennaio a Barcellona, ​​è a Marsiglia dal 2 gennaio dopo essere risultato positivo a uno dei test effettuati dalla compagnia.

“Ci hanno dato le nostre valigie e ci hanno lasciato a Marsiglia. Il problema è che in nessun momento ce le hanno date nessuna spiegazione“, ha denunciato in una conversazione telefonica con Efe dall’albergo dove sta effettuando la quarantena.

Valcárcel spiega che dal giorno 2 non è stato effettuato alcun test per confermare il positivo, nonostante lo abbia richiesto lui, e aggiunge di non sapere con certezza quando siano passati sette giorni dal positivo e quindi il periodo di quarantena finisca. , se l’assicurazione contratta gli permetterà di tornare al Barcellona, ​​​​dove gestisce un bar.

“È una situazione di grande incertezza“, si rammarica, pur ringraziando il lavoro svolto dal servizio consolare spagnolo nella città francese.