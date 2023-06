Una lampada non aveva mai attirato così tanto l’attenzione: è bellissima, da Ikea e molto economica.

L’illuminazione è uno degli aspetti più importanti da curare in casa, e in generale in qualsiasi spazio, sia sfruttando la luce naturale che scegliendo lampade e altri punti luce che consentano di creare un’atmosfera ottimale in ogni stanza. Oggi ti mostriamo una nuova lampada di Ikea che sta spopolando nelle vendite grazie al suo design originale e alla sua bellezza… affrettati, vola via!

Ikea ha una vasta selezione di lampade, applique, faretti e ogni tipo di punto luce nella sua sezione illuminazione, per aiutarti a creare l’ambiente giusto in ogni stanza, con diverse opzioni di prezzo e caratteristiche per scegliere quella più adatta alle tue esigenze in ogni caso. Il negozio svedese è molto popolare in Italia, dove è sicuramente un punto di riferimento per quanto riguarda la decorazione e gli articoli per la casa.

La lampada solare di Ikea che ti farà innamorare

Si tratta della Lampada da tavolo solare LED SAMMANLÄNKAD, una bellissima lampada con un design di pianeta solare che può essere utilizzata come tavolo con o senza supporto, o come lampada a soffitto con la sua anello e il cavo, rendendola così così versatile che potrai davvero sfruttarla in ogni angolo della tua casa. Attualmente costa 79,99€.

Questa fantastica lampada solare di Ikea funziona con un pannello solare che trasforma la luce del sole in energia, consentendoti di risparmiare energia e allo stesso tempo di prendersi cura dell’ambiente. Per caricarla correttamente è consigliabile posizionare il pannello solare all’esterno per ricevere la luce solare. Include 3 batterie ricaricabili che durano almeno 2 anni.

Ha l’IP 44 che determina che può essere utilizzata negli spazi esterni, quindi puoi metterla sulla terrazza o in giardino per creare un’atmosfera magica nelle notti d’estate. Dispone di interessanti dettagli, come una fonte di luce LED integrata con una durata di circa 25.000 ore, tonalità bianco caldo 2700 K, porte USB-A e USB-C e intensità regolabile con un pulsante che viene utilizzato anche per accendere e spegnere la lampada.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, lo schermo è in policarbonato, la base in ABS e il componente metallico in acciaio inossidabile. Per mantenerla sempre pulita e in buone condizioni, è consigliabile passare un panno umido con frequenza e con la lampada spenta e fredda. Buona, bella e a buon mercato… cosa si può chiedere di più?