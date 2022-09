Una guida orienta le famiglie a curare i bambini vittime di abusi sessuali

Il Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona ha scritto una guida che guida le famiglie su come reagire e agire quando un bambino dice loro di aver sofferto violenza sessuale. La guida, elaborata dall’Unità per l’attenzione alla violenza contro i bambini e gli adolescenti del centro e pubblicata in formato digitale per facilitarne la diffusione, pone l’accento sulla necessità di dare credibilità alla storia del minore, accompagnarlo sulle tue esigenze e proteggerti dall’attaccante. Questa unità , di riferimento a Barcellona, ​​ha partecipato lo scorso anno 304 casi, 250 di loro per violenza sessuale.

“La guida Si erge su tre pilastri: dare credibilità al minore, proteggerlo – cioè non fargli più entrare in contatto con il presunto aggressore – e accompagnarlo emotivamente”, dice la coordinatrice dell’unità , Anna Fà bregas, nella presentazione della guida. Per questo Fà bregas raccomanda scappare dalle domande del genere “perché non hai chiesto aiuto prima?” o “perché non sei scappato?” Inoltre, raccomanda di “rafforzare il coraggio” del minore e di farlo “non sentire in colpa”.

Secondo i dati del Consiglio d’Europa, un bambino o un adolescente su cinque è vittima di violenza sessuale. Gli esperti stimano che tra l’80% e l’85% delle aggressioni sessuali siano commesse nel ambiente fidato del ragazzo o della ragazza e il 60% all’interno della famiglia. Gli esperti affermano che esiste una “sottodiagnosi” di casi di abusi sessuali nell’infanzia. L’unità di Vall d’Hebron riceve più casi ogni mese, ma gli esperti ritengono che siano solo “la punta dell’iceberg”.

“Schock emotivo”

“Quando un figlio o una figlia rivelano di essere stati vittime di violenza sessuale, è normale che i genitori subiscano a shock emotivo che li fa sentire bloccati, Non sapendo cosa dire o cosa fare. Questa guida cerca di guidare e risolvere i dubbi che spesso vengono sollevati”, spiega Fà bregas.

Quindi, la guida è soprattutto “aiutare i genitori”, secondo la psicologa clinica e coautrice, Mireia Forner. Tra l’altro, perché i minori che hanno subito violenze sessuali di solito presentano a “sentimenti contrastanti”, come senso di colpa, vergogna, rabbia e paura.

Secondo lei, sono presenti tra il 30% e il 35% dei minori che vivono una situazione di violenza sessuale conseguenze a medio e lungo termine, ed è per questo che un buon accompagnamento emotivo è un fattore protettivo.

“Non possiamo fingere che non sia successo, ma non è positivo interrogarsi ripetutamente sui fatti. Dobbiamo trovare a equilibrio, essere presenti, ascoltare, accompagnare e rispondere ai bisogni”dice Forner. Uno dei principali dubbi dei genitori è se debbano o meno parlarne con il proprio figlio.

Finora non esisteva una guida come questa a livello clinico. “Quando le famiglie vengono al centro sanitario sono in a situazione molto vulnerabile e sensibile. Arrivano in uno stato di angoscia, molta sofferenza e preoccupazione, anche in alcuni casi con stress post-traumatico”, afferma FÃ bregas. La guida, quindi, permette rivedere e rileggere a casa i consigli spiegati nella consultazione.