Una giacca completamente diversa: ecco la nuova americana di successo da Primark.

Primark lancia la nuova americana: una blazer totalmente diversa!

Una giacca che si distingue per la fantasia

La catena low cost Primark ci ha incantato con i suoi prezzi convenienti e con i suoi capi unici. La nuova americana di Primark è una blazer davvero diversa.

Disponibile in fantasie multicolore, questa giacca è abbinabile con dei pantaloni a tema. Non perderti tutte le sue caratteristiche e il suo prezzo, li troverai qui.

La blazer di tendenza

Questa giacca è realizzata in raso con fantasie stampate. Come un quadro, la giacca presenta pennellate di diversi colori, rendendola unica e perfetta per la primavera.

Il tessuto è al 100% in poliestere e si adatta perfettamente a qualsiasi outfit. Primark raccomanda di tenere la giacca lontana da fonti di calore.

Come curare la giacca

Per far durare più a lungo la giacca, è importante seguirne le istruzioni di cura riportate sull’etichetta. Poiché non può sempre essere lavata in lavatrice, hai bisogno di un professionista per il lavaggio.

In questo caso, prima di indossarla per la prima volta, lava la giacca a 40°C; non utilizzare l’asciugatrice; non lavare a secco; e lavare i colori simili insieme. Altrimenti, rischi di rovinare il capo prima del previsto.

Come abbinare la giacca

In Primark troverai molti capi perfetti per accompagnare questa giacca colorata. Ci sono pantaloni abbinati da cercare, così da ottenere un completo unico e originale.

Puoi abbinare anche magliette e camicette dai colori diversi, dal giallo al verde, all’arancione e al nero per spezzare il monocromatismo.

La giacca si abbina perfettamente con borse bianche e nere, scarpe da ginnastica chiare e anche con i sandali più misteriosi della stagione estiva. Tutto questo lo troverai da Primark, dunque non limitarti ad acquistare solo due capi.

Dove acquistare la giacca

Pur potendo vedere le caratteristiche del capo sul sito web di Primark, non è ancora possibile acquistare online. Tuttavia, la catena offrirà sorprese anche in questo senso. La giacca costa 30 euro e le taglie vanno dalla 32 alla 48.

Dunque, vai a cercarla nel negozio più vicino a te. Puoi verificare la disponibilità del capo sul sito web e poi recarti nel negozio fisico. Affrettati, perché spesso finisce subito!

