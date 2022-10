Una donna va in vacanza senza permesso e incontra il suo capo sull’aereo

Il assenteismo lavorativo abbonda. Per alcuni, il uomini d’affari, è un male più grande. Per gli altri, il dipendentiun modo semplice per svignarsela il suo obblighi. Comunque sia, questa pratica ha toccato massimi storici. UN 5,3% dei lavoratori in Spagna sono assenti dal lavoro, secondo i dati più recenti, pubblicati nel 2019. La causa principale è dovuta a malattia comune, che rappresenta il 31,9% dei casi. Ma colpisce come quasi il 9% dei lavoratori sia assente per l’allungamento di un ponte o per “l’effetto lunedì”. Questo è più o meno quello che uno ha fatto. donna: partito da vacanze senza permessoma l’ha trovata capo sull’aereo. Ops!

Il probabilità di qualcosa del genere che accade sono minimi: ogni giorno alcuni 200.000 voli commerciali nel mondosecondo Flightradar24, la pagina web che mostra informazioni in tempo reale sul traffico aereo. Forse il karma ha fatto la sua cosa o è stato semplicemente il Legge di Murphy. Ma sicuramente ha avuto una brutta situazione fortuna.

Ecco come ha reagito il capo

Non sono stati visti dentro aeroporto né si sono scontrati nella coda d’imbarco. Né durante il volo. Fu durante lo sbarco che la donna, @klizthbc su TikTok, si imbatté nel suo capo. Non è emerso dove è successo o quando. Ma lungi dal nascondersi dietro il suo sedile per evitare di essere vista, ha registrato il momento e pubblicato il video questo martedì sul rete sociale.

Nel video, che dura appena due secondi, la donna si concentra sul suo capo, che metti il ​​dito all’occhio per far capire che l’ha vista e fa a largo sorriso. Il momento è già virale: conta 9,3 milioni di visualizzazioni e più di 850mila ‘mi piace’ su Tic toc.

Mantieni il lavoro?

Come molti utenti del social network, anche noi siamo ansiosi di sapere cosa è successo: se tieni il tuo lavorato o se sei già in coda al disoccupazione. “Sei quell’1% di probabilità di cui si parla sempre”, “il tuo capo ha una bella faccia” o “cioè non è più il tuo capo” sono altre delle centinaia di commenti che la pubblicazione accumula.