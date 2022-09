Un’analisi di più di 1,4 milioni di recensioni di TripAdvisor per trova il migliori viste panoramiche del mondo mostra che una vista panoramica di una città spagnola è nella “top 10”.

Con oltre 42.000 recensioni, il numero uno lo prende La cima della roccia nel Rockefeller center (New York), che permette di vedere punti emblematici come l’Empire State Building, Central Park o la Statua della Libertà, secondo l’analisi preparata da Remitly, fornitore leader di servizi finanziari digitali per gli immigrati e le loro famiglie.

Nel top ten dei posti migliori sono punti come il occhio di Londrail Torre Eiffel o il Burj Khalifa da Dubai… e a punto di uno città spagnola: Parco Guell a Barcellona.

Un’oasi colorata nel mezzo della città

Patrimonio dell’umanità dall’unescoPark Güell permette ai visitatori di scoprire il architettura di Antoni Gaudì. Architetto di fama mondiale disegno il parco un petizione di Eusebi Güelle fornisce a oasi colorata in mezzo della cittàinsieme a spettacolari costruzioni architettoniche Y vegetazione rigogliosa.

Le migliori viste della Spagna

Inoltre, c’è anche una lista con il migliori viste di Spagnache dirige il Parco Güell, e contiene da paesaggi montuosi un costruzioni architettoniche. Nella top ten troviamo: