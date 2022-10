Una cucina firmata Quebec? Assolutamente!

L’acquisto locale non è mai stato più popolare di quanto non lo sia ora. Sapevi che non si tratta solo di cibo e beni di consumo di tutti i giorni? È anche possibile fare una scelta Quebec quando si tratta di armadi. Pertanto, per aiutarti a rivolgerti ai produttori locali e promuovere il know-how del Quebec, l’Associazione dei produttori e rivenditori dell’industria della cucina del Quebec (AFDICQ) ha creato il logo Signée Québec – Kitchen e Bathroom.

L’acquisto locale ripaga!

Un progetto di costruzione o ristrutturazione incombe nell’aria? Scegliere gli armadi Signée Québec per la tua cucina o il tuo bagno offre la sua parte di vantaggi e vantaggi collaterali. Investire qui significa stimolare l’economia e l’innovazione del Quebec, oltre a contribuire a mantenere i posti di lavoro per i lavoratori locali. La creatività del Quebec è ben consolidata!

I risultati qui sono progettati per le esigenze qui e il carattere dei design è unico. Ottenere armadi realizzati in Quebec è anche una garanzia di qualità, poiché la scelta dei materiali e la finitura non hanno eguali. I costi sono ovviamente un fattore importante nella scelta di un designer di cucine. Fortunatamente, dal momento che i produttori qui controllano la catena e negoziano i materiali, i prezzi non possono che essere competitivi.

Scegliere armadi progettati e realizzati qui significa optare per mobili progettati dai designer del Quebec, realizzati in una fabbrica locale, quindi installati da lavoratori locali o regionali. Assicurati di individuare il logo Signée Québec – Cucina e bagno creato dall’AFDICQ per contribuire agli acquisti locali, regionali e del Quebec.

“Più che mai, scommettiamo su creatività, talento e qualità in casa, scommettiamo sulle aziende che offrono Signée Québec. Facciamo tanta bellezza e bontà!”

– Saskia Thuot, Ambasciatrice della Signée Québec – Cucina e bagno

Elenco dei produttori di armadi

Trova il tuo facilmente!

Per un progetto importante come l’acquisto di armadi per la tua casa, è importante fare affari con un professionista qualificato. Fortunatamente, il Quebec può contare su creatori di grande talento la cui preoccupazione per un lavoro ben fatto è un valore condiviso da tutti. Visita macuisinedereve.ca, presentato da AFDICQ, per individuare facilmente i produttori di armadi o i rivenditori vicino a te utilizzando una directory completa.

Ognuno ha un foglio di presentazione con esempi di realizzazioni e tutti i dettagli di contatto per contattarli. Cogli l’occasione per farti ispirare dai layout che hanno realizzato! Scegliere un designer di cucine non è mai stato così facile!

Suggerimenti e consigli dai professionisti

Avviare un progetto di costruzione o ristrutturazione non è sempre facile. Che tu abbia in mente di realizzare la cucina dei tuoi sogni o di rifare il tuo bagno, sarai rassicurato dall’essere accompagnato da professionisti. Se non sai da dove cominciare, la sezione Consigli e Consigli del portale macuisinedereve.ca contiene articoli ultra-rilevanti che possono esserti di grande aiuto. L’AFDICQ descrive in particolare le fasi di ristrutturazione di una cucina e gli elementi da considerare affinché la tua cucina soddisfi le tue esigenze. Tutto questo con un unico obiettivo: aiutarti a realizzare il layout ideale per te!

Lo sapevate?

Le opere relative ai mobili cucina e bagno di una residenza sono quelle che offrono il più alto tasso di recupero dell’investimento. Infatti dal 75 al 100% delle somme investite negli armadi di queste due stanze vengono recuperate al momento della vendita della casa. Il più delle volte, la cucina è il primo luogo in cui vengono effettuati i lavori di ristrutturazione e il bagno è il secondo.