Una comoda e pieghevole sdraio per non occupare spazio: arriva alla Lidl la rivoluzione totale.

Una comoda e pieghevole sdraio per non occupare spazio: arriva alla Lidl...

Le sdraio e le amache sono uno degli elementi più presenti quando arriva l’estate, soprattutto se hai un giardino o una terrazza, anche se in realtà anche senza questi spazi possono esserti utili da portare in spiaggia o in piscina, nei casi in cui puoi farlo. Oggi ti mostriamo una sdraio pieghevole di Lidl che è una delle più comode che puoi trovare sul mercato e che ti fornirà il luogo ideale per riposare e goderti il ​​sole in modo confortevole … affrettati che vola!

Lidl ha già diverse sezioni nei suoi cataloghi con una grande varietà di prodotti specifici per l’estate, sempre ai migliori prezzi e con ottima qualità, funzionali che puoi usare molto. La catena tedesca cresce inarrestabile nel nostro Paese, dove ha superato i 600 negozi e molti altri sono in pieno processo di preparazione per aprire le loro porte nel corso dell’anno.

La sdraio pieghevole di Lidl che vorrai questo estate

Si tratta della Sdraio pieghevole in legno di acacia per giardino, una meraviglia di sdraio che ti fornirà il posto migliore per rilassarti e goderti il ​​sole o l’ombra, poiché la puoi spostare facilmente in un altro punto se vuoi cercare il sole o l’ombra quando ti interessa. Attualmente in vendita nella catena tedesca al prezzo di 139,99 €, un investimento che vale la pena poiché avrai una sdraio per molti anni se la curi bene.

Questa fantastica sdraio pieghevole di Lidl offre una superficie di riposo ergonomica che è molto comoda per chiunque si sdrai su di essa, il comfort aumenta anche grazie ai cuscini che la coprono. Ha un’impugnatura per il trasporto in modo che la puoi spostare facilmente, ed essendo pieghevole il trasporto è molto più pratico e semplice, chiunque può spostarla.

È realizzata in legno di acacia che ha la certificazione FSC, che garantisce che il legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e amichevole con l’ambiente. Per quanto riguarda le sue dimensioni, è lunga 60 cm, larga 188 cm e alta 54 cm, con un peso di 12,80 kg, mentre può sostenere un carico massimo di 110 kg. Il cuscino ha uno spessore di circa 4 cm ed è realizzato al 100% in poliestere con imbottitura in poliuretano e poliestere.

