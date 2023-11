Una cena di grandi dimensioni? La borsa corta di Zara darà colore al tuo outfit

Se siete stanchi degli abiti di grandi dimensioni e per quest’anno avete voglia di fare qualcosa di diverso, questo collana di cuoio della nuova collezione di Zara te encantará. Si tratta di una chaqueta acolchada con collo inferiore e manico lungo regolabile con cordoni elastici. Disponibile in verde e nero, è perfetto per l’uso quotidiano: fresco, caldo e facile da abbinare prendas estrella del buque insignia de Inditex per questa stagione. Una catenina corta con chiusura a scatto con cordoncino elastico e tappo, regolabile in altezza. Ha una chiusura frontale con cremagliera e bottoni a pressione.Un acquisto che merita molto per combattere il freddo con stile. Indipendentemente da quale sia il tuo estilo al momento di vestirsi sicuro che encaja contigo. Tanto se si sceglie la chaqueta in colore nero quanto in colore verde, non pentirsi di tenerla perché sono sicuro che le saccheggerà un grande ruolo nella tua vita quotidiana.

Idee per abbinare la catena di tagli corti di Zara

Ispirandoci ai nostri figli look del street-style Vi diamo alcuni suggerimenti su come abbinare la chaqueta estilo comodo Il marchio di tendenza nel mondo della moda, per cui per un look al 100% moderno si può scegliere un insieme di jersey e pantaloni a zampa. Il pantalone deve essere di pelle scamosciata e la maglia oversize, per sentirsi come se si fosse tutto il giorno in pigiama. È possibile combinarlo con una camisa blanca de popelina e un pantalone vaquero. Come calzado, niente di meglio che un paio di mocasines.

Per andare in ufficio, potete scegliere anche un pantalone sastre con pinzas de tiro alto, un blusa con foulard di pico e un paio di scarpe da tennis. Il chaqueta corta acolchada della nuova collezione di Zara conferisce al look un tocco più informale. pantaloni cargo è un’altra prenda che anche se lleva molto. Se volete fare l’ultimo passo, indossate una tuta oversize e delle scarpe da ginnastica con cordoni. Un look ideale per andare a fare la spesa o per fare un giro, è in vendita a 49,95 euro nella boutique online di Zara, dalla taglia XS fino alla L. È inoltre possibile verificare la disponibilità presso il negozio Zara più vicino.

