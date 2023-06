Una camicia stampata che valorizza la figura: Zara punta sull’eleganza e la comodità.

Per molte occasioni, hai la camicia stampata che fa figura ed è di Zara. È disponibile in varie taglie e puoi acquistarlo online.

Noterai che presenta diversi colori e che sta sempre bene. Se sei interessato, ti mostriamo alcune delle sue caratteristiche.

Come è la camicia stampata che fa figura

È la camicia confezionata con tessuto misto di cotone, lino e seta. Ha un colletto a lancia e scollatura a V e dettagli come manica lunga a polsino e pieghe. Si chiude frontalmente con bottoni nascosti.

Come abbiamo indicato, ha vari materiali che la rendono speciale. È realizzato in 55% cotone, 41% lino e 4% seta (gelsi). Secondo Zara, per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lavarli sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

In questo caso, analizzando la camicia vediamo che deve essere lavata in lavatrice max. 30ºC. Centrifugato corto, non usare candeggina / sbiancante, stirare al massimo a 110ºC e non usare l’asciugatrice.

Molte combinazioni

Questa camicia è perfetta con altri capi di Zara. Abbiamo i pantaloni abbinati, con la stessa stampa. È perfetto per l’estate, in quanto è anche realizzato con tessuto misto di cotone, lino e seta. Ha un cavallo alto e un dettaglio tipo pareo con lacci sul davanti. Il suo prezzo è di 59,95 euro in diverse taglie.

È perfetto anche con il bralette metallico con stella che ha un prezzo di 25,95 euro. Oltre a diverse sandali piatte o con zeppa da mostrare in estate. E non perdere le borse interessanti che contribuiscono anche al sito web di Zara.

Dove acquistare

In diverse stampe, è la camicia più elegante che puoi già comprare. In particolare ha un prezzo di 59,95 euro, e al momento lo ottieni in taglie che vanno dalla S alla XL. L’ideale è acquistarlo direttamente sul sito web di Zara, ma sappi che è anche in negozio fisico.

Per verificarlo e non fare viaggi a vuoto, è facile vedere la disponibilità in negozio. Poiché devi solo inserire l’indirizzo di tuo interesse, per sapere se è presente e puoi già andare a comprarlo.

Sappi che la consegna in negozio è gratuita e la ricevi in 2-3 giorni lavorativi. Mentre se lo compri per fartelo portare a casa, la consegna garantita il giorno successivo – 4,95 EUR, e la consegna in 2-3 giorni lavorativi – 3,95 EUR

La spedizione sarà gratuita se il tuo ordine include articoli senza sconto per un importo superiore a 30 EUR.

