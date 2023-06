Una camicia nera fluida con fiocco: ecco la blusa di Zara che si abbina perfettamente con tutto.

Esistono capi di abbigliamento che non passano mai di moda. La camicia fluida con fiocco di Zara è sempre perfetta con tutto.

Ti spieghiamo come è questa camicia in diversi colori, per poter scegliere quello che ti sta meglio e ti favorisce di più.

Ecco come è la camicia fluida con fiocco che dovresti avere

Si distingue per il suo tessuto fluido dal design rettilineo, lungo, oltre al collo a V con il fiocco che è uno dei dettagli principali del capo. La camicia ha le maniche lunghe con i polsini abbottonati e si chiude con un fiocco sul collo.

Progettato a Barcellona, è composto al 100% in poliestere e per questo dobbiamo sapere come trattarlo e pulirlo per evitare che si rovini.

Per questo bisogna guardare l’etichetta e vedere che si può lavare in lavatrice a max 30°c, non usare la candeggina, stirare a max 110°c e non lavare a secco, inoltre non si può usare l’asciugatrice.

In tre colori diversi

La camicia è disponibile in tre tonalità davvero fantastiche. In nero è molto elegante e lo hai in diverse stagioni. In bianco, hai questa camicia per il quotidiano, oltre che per eventi, cocktail e altro. In azzurro chiaro, è l’ideale per i tuoi blazer, jeans, stivali e anche sandali colorati.

In offerta, ottieni lo sconto

Inoltre, se ti piace questa camicia, devi sapere che è più economica e la puoi acquistare con uno sconto.

Se il suo prezzo era di 22,99 euro, la puoi avere a 17,99 euro, grazie allo sconto del 22% di cui puoi beneficiare. Le taglie adesso sono abbastanza ridotte, cioè non ne rimangono molte, per cui non pensarci troppo.

In colore azzurro, hai la S, tra gli altri. In nero, XXS, XS, S, M e L, anche se rimangono poche unità. Mentre in bianco, le taglie a cui puoi ora optare sono S e M, oltre alla XL.

Come sai, questo capo è disponibile sia online che fisicamente, quindi se non trovi la tua taglia, è meglio che verifichi la disponibilità nel negozio fisico. Puoi anche inviare una mail se non c’è la tua taglia, e Mango ti avviserà quando la tua taglia sarà nuovamente disponibile.

Sai che acquistare online è molto più facile e diretto, soprattutto eviti vari spostamenti e ti portano i vestiti a casa.

Non pensarci troppo e prendi questa camicia che hai per diverse stagioni e sempre in voga.

