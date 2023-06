Una camicia con una stampa unica: ecco la novità di Stradivarius

Il lino è un tessuto ideale per l’estate, poiché mantiene la pelle fresca e previene il sudore anche quando si è in movimento. Diverse importanti case di moda lo includono nel loro catalogo per questa stagione, e dando un’occhiata alle loro collezioni attuali, vogliamo sottolineare questa camicia con una stampa incomparabile.

È a maniche corte e di Stradivarius e si presenta come una delle alternative più interessanti. È una camicia realizzata in tessuto misto lino a maniche corte con dettagli come colletto a revers e scollo a V. Ha anche un accessorio sulla tasca che si nota a prima vista e una pratica chiusura frontale con bottoni, cosa molto apprezzata.

La camicia con una stampa incomparabile che devi avere

Materiali di alta qualità

Per essere più precisi, viene sviluppato un ibrido unico ottenuto dall’81% di viscosa e dal 19% di lino. Combinando i materiali in questo modo, Stradivarius ottiene un tessuto molto piacevole al tatto, che si adatta alla silhouette e riduce la traspirazione giornaliera.

D’altra parte, potrai scegliere uno dei diversi colori in cui questo marchio commercializza il capo in questione. Ovviamente ci teniamo al modello a righe, perché è una soluzione perfetta per attirare l’attenzione nelle calde serate. Allo stesso modo, ci sono altri toni che dovresti considerare se stai cercando una camicia liscia o con stampe diverse.

E non dimenticare di indicare la tua taglia. Ce ne sono cinque in totale, che vanno dalla XS alla XL, quindi specifica bene la tua. Tieni presente che possono esaurirsi subito, quindi se non ti affretti, non avrai la tua taglia.

Cure di base

Dopo aver scelto quella che ti sta meglio, e dopo averla usata, puoi lavare la camicia in lavatrice a un massimo di 30° C, in cicli di centrifuga brevi. Non devi usare candeggina né sbiancante, né pulirla a secco o metterla nell’asciugatrice. Puoi invece stirarla, a un massimo di 110° C. Segui sempre le istruzioni sull’etichetta per evitare di danneggiare questo capo.

Quanto costa questo prodotto?

Questa camicia a maniche corte in lino di Stradivarius ha un prezzo di 17.99 euro, che non è affatto male considerando le sue finiture e il design. Per questo motivo è fondamentale averla durante questa stagione poiché è un prodotto di qualità e dal design chiaro.

