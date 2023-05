Una camicia a righe comoda e leggera: Zara colpisce nel segno per le sue clienti.

Se stai cercando un capo casual ma che puoi usare anche per eventi semiformali, la nuova collezione di Zara ha diverse opzioni interessanti. Questa comoda e sottile camicia a righe è perfetta.

È caratterizzata dal suo design in popeline a collo a lancia con scollatura a V e maniche lunghe, una delle quali.

Inoltre è semplice e si distingue solo da una chiusura frontale con bottoni, puoi acquistarla in fino a cinque combinazioni di colori. L’alternativa che più ci è piaciuta è quella a righe rosse e bianche. Ma ce ne sono altre disponibili, sia lisce che a righe.

La comoda e sottile camicia a righe

Scegli la taglia giusta!

Non dovresti affrettarti durante l’acquisto, perché non sono solo sei le taglie che puoi scegliere, ma sono anche oversize. Cioè, ogni taglia è un po’ più grande di quanto sei abituata, quindi dovresti controllare bene la guida alle taglie sulla pagina.

Ciò che non cambia in nessun caso è che Zara lavora con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto degli standard sociali, ambientali e di salute e sicurezza. E, in questo contesto, questa camicia è realizzata in 58% poliestere e 42% cotone.

Puoi lavare il capo in lavatrice a una temperatura massima di 30° C in cicli di centrifugato corto, e stirarlo fino a 110° C. Tuttavia, si consiglia di non usare la candeggina o sbiancante per non influire sulle qualità originali del tessuto. E non pulirlo a secco.

Abbinamenti per questa camicia

Ora puoi acquistare questo capo e abbinarlo con altri capi. Questo è il caso dei jeans in azzurro chiaro, bianco e più forte.

Ci piace anche con pantaloni aderenti, leggings, gonne midi e molto altro. questa camicia si abbina bene con sandali, scarpe da ginnastica e in definitiva con diversi tipi di calzature. Abbiamo già stabilito che è disponibile in 5 colori, quindi scegli quello che ti piace di più e che puoi indossare più volte.

Prezzo, spedizione e resi

Il costo della camicia popeline di Zara è di 19,95 euro, quindi con un investimento minimo si porta a casa un prodotto di prima qualità. Allo stesso modo, le spedizioni nei negozi del marchio sono gratuite e il tuo acquisto sarà pronto per essere ritirato in due o tre giorni lavorativi.

Infine, se non sei soddisfatta, hai 30 giorni dalla data di spedizione per restituire il tuo acquisto gratuitamente su Zara.com. Ma vedrai che non dovrai restituire niente.

4.9/5 - (11 votes)