Una camicetta bianca senza maniche fa impazzire le clienti di Zara

Tendenza da diversi anni nel mondo dell’arredamento, il colore bianco sporco è arrivato per rimanere anche nel mondo della moda. Molti produttori hanno lanciato abbigliamento sfruttando la richiesta di capi in questa tonalità e la camicia senza maniche e bianca è una scelta vincente.

È di Zara e con essa ha saputo interpretare il desiderio delle sue clienti. La sua camicia con ricami è una buona opzione se cerchi un look bianco sporco.

Questa camicia a collo a revers e manica svasata incorpora ogni tipo di dettaglio differenziale come i suoi ricami tono su tono o quella chiusura frontale con bottoni che ti facilita il compito di indossarla e toglierla. Sono quegli accessori piccoli che le danno un tocco elegante.

Questa è la camicia senza maniche e bianca che devi avere

Ideale per ogni tipo di situazione

La versatilità è uno dei suoi punti di forza. A metà strada tra una camicia informale e una formale, la sensazione che trasmette dipenderà da come decidi di abbinarla. Puoi indossarla con un paio di jeans se esci di giorno, o con un pantalone nero se esci di sera.

Al momento dell’acquisto, ricorda che sono quattro le taglie disponibili, dalla S alla XL, quindi cerca quella perfetta per te.

Composizione e cura

Con programmi di monitoraggio al fine di garantire il rispetto dei suoi standard sociali, ambientali e di sicurezza, Zara confeziona questo prodotto con materiali di primissima qualità: cotone per la camicia stessa e poliestere per il ricamo.

Cioè, puoi lavarlo in lavatrice a una temperatura massima di 30° C in ciclo di centrifugato corto e inoltre stirarlo.

Un capo elegante

Come puoi vedere, si tratta di un capo molto elegante che potrai indossare sia con jeans e scarpe da ginnastica in ufficio, sia con pantaloni aderenti o completi se decidi di andare ad una festa. Sarai sempre al centro dell’attenzione per i suoi ricami.

Quanto costa questo articolo?

La camicia bianco sporco con ricami di Zara è molto accessibile, poiché il suo prezzo è di soli 25,95 euro con spedizione in negozio completamente gratuita. Disponi di fino a 30 giorni dalla data di spedizione per restituire il tuo acquisto su Zara.com, senza pagare per questo.

Dal sito web di Zara si acquista davvero facilmente. Devi solo cliccare per scegliere la blusa, la taglia e dare al carrello. È un passo semplice che non ti porterà più di qualche minuto.

4.5/5 - (4 votes)